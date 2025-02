Konami promove evento de eFootball e lança personagem para Negrete

O Correio esteve em São Paulo nesta quinta-feira (20/2) a convite da empresa desenvolvedora Konami para prestigiar o mais novo embaixador do eFootball, Negrete. A surpresa foi muito ansiada pelos fãs do influenciador. Em uma festa no melhor estilo brasileiro, a Konami trouxe o Carnival Campaign, com novidades como um uniforme verde e amarelo para prestigiar uma das datas mais importantes do calendário nacional.

O influenciador de futebol e humor foi extremamente bem recebido pela comunidade e discursou sobre a importância de assumir com o embaixador do jogo. Negrete refletiu sobre sua jornada das periferias do Rio de Janeiro até dividir gramado com grandes craques do futebol brasileiro. No Carnival Campaign, ainda foi anunciado que o influenciador vai receber uma carta própria, ganhando um personagem único no game que foi feito com captura de movimento, na sede da Konami no Japão.

Muito feliz com o anúncio, Negrete compartilhou a importância do momento para sua carreira: “Creio que é um dos trabalhos mais significativos e marcantes na minha vida, como todos foram, não, não diminuindo, mas esse sim é o divisor de águas, então posso dizer claramente que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu que sonhei jogar futebol, mas o sonho de Deus era maior, então hoje eu tô dentro do jogo”, comentou.

Negrete se emocionou muito com o momento, até ligando para família em parte do painel para divulgar a notícia de que estava num jogo. Seu pai disse emocionado que sentia muito orgulho que muito provavelmente ia derrotar o filho em um próximo jogo utilizando seu “boneco”.

O evento ainda trouxe a presença do comentarista e ex-atleta, Denilson, que anunciou uma nova carta especial para o modo Dream Team, e que disse que aprendeu a dividir os momentos na frente do videogame com o filho. Não só isso, mas ressaltou como é importante que jogos como o eFootball que falem e tragam o legado do futebol são significativos para que toda uma nova geração se conecte com os craques do passado.

“É, essa juventude não me viu como atleta profissional em atividade. Os mais velhos, acho que acima de 25 aí, provavelmente deve se lembrar, mas ter a minha figura aí num game, num jogo deve ser bem prazeroso para eles, né?”, disse o ex-atleta.













Ainda sobre o assunto, o ex-jogador disse que a juventude tende o associá-lo mais a sua carreira televisiva: “Porque eu tenho, hoje, a visibilidade de tá trabalhando em televisão, então muita gente me conhece da televisão, essas pessoas mais jovens, e de repente quando conecta ali o vídeo Game, o Denilson, esse ‘Denilson é o Denilson, né”? O que hoje trabalha na Globo, que no passado tava ali na Band e tal, que bacana. Então faz essa ligação do cara que eles não viram jogar, né? Transformando ali num joguinho de videogame", completou.

Com muito samba no pé, o evento foi encerrado com a cantoria e o batuque da escola de samba Mocidade Alegre, que cantou clássicos brasileiros, desde as marchinhas de carnaval até “Descobridor dos Sete Mares” de Tim Maia.

eFootball está disponível gratuitamente para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, iOS, Android.