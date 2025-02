Conheça O Kannalha, artista que agitou o final do Favela Sounds 2025

Na última hora de festival, quando o público começou a dispersar e as energias baixaram, o palco do Favela Sounds recebeu o último xote de alegria e festança com o som de O Kannalha. Liderada pelo cantor baiano Dan Kannalha, a banda agitou o final do festival com o som eletrizante e irreconhecível do pagode baiano, fechando a oitava edição do evento em máxima energia.

Nascido em Camaçari (Bahia), O Kannalha foi a última atração da edição do Favela Sounds que ocorreu no CCBB no último sábado (15/2). Com hits como Fraquinha, Ela é bandida e Penetra, a banda vem solidificando o espaço na música nacional desde a pandemia com o lançamento do álbum 777. Em 2023, a música e performance do vocalista, Dan Kannalha, movimentaram o carnaval de Salvador, marcando a estreia do grupo no circuito carnavalesco e de shows pelo país.

Na capital federal, o cantor fez sucesso entre os brasilienses com um show que tirou o público do chão e fez a multidão dançar ao som baiano até as 3h da madrugada. A energia foi tanta que a apresentação se estendeu por mais que o esperado, com a plateia pedindo por mais. Com uma energia contagiante, Kannalha cantou os hits da carreira e de outros artistas e, em homenagem à capital, Quero ser feliz também, do grupo brasiliense Natiruts, que levou a multidão a cantar o reggae clássico em ritmo de pagode baiano.

O cantor baiano, Dan Kannalha tem altas expectativas para 2025 (foto: Thaís Mallon)

Segundo Kannalha, o show superou as expectativas: “Foi muito emocionante, foi a melhor vibe possível. Melhor ainda foi a recepção da galera, ao final de cada música, cada sorriso, cada grito, cada palma, foi fazendo o momento ficar muito mais especial e foi incrível para mim, foi um sonho.”

O ano de 2025 promete ser importante para a solidificação de O Kannalha no cenário musical, principalmente com a aproximação do carnaval, agenda de shows, festivais e lançamentos. “A gente tem feito um trabalho sólido e, através desse trabalho, vamos continuar levando nossa música”, conta. “Vamos melhorar nosso som, nossa dinâmica de show, trazer mais novidades pra galera com muita música nova e feats com muitos amigos que eu pude conhecer nessa trajetória.”

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel