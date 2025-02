Lady Gaga anuncia show na praia de Copacabana para este ano

Na manhã desta sexta-feira (21/2), Lady Gaga anunciou em suas redes sociais a vinda ao Brasil. A cantora se apresenta na praia de Copacabana, assim como Madonna em 2024, no dia 3 de maio. O show gratuito é promovido pelo projeto Todo Mundo no Rio.

Em publicação, Lady Gaga comenta a a felicidade em cantar no Brasil. “Em toda minha carreira, os fãs do Brasil foram a força vital dos Little Monsters (apelido dado aos fãs da cantora). Estou morrendo de vontade de performar no Brasil há anos e fiquei de coração partido quando precisei cancelar, anos atrás”, escreveu. Em 2017, Lady Gaga precisou cancelar uma apresentação no Rock in Rio por problemas de saúde.

A cantora ainda agradeceu aos fãs pela compreensão com o tempo que ela precisou para se recuperar. “Agora, estou voltando e me sinto melhor do que nunca. Estou trabalhando duro para fazer um show inesquecível”, destaca. Lady Gaga irá apresentar o novo projeto, Mayhem, que tem data marcada para o lançamento dia 7 de março.