Pai se pronuncia sobre decisão de Whindersson se internar: "Orgulhoso"

Hidelbrando Sousa Batista, pai de Whindersson Nunes, comentou, nesta sexta-feira (21/2), a decisão do filho de se internar em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. Ele parabenizou a atitude do humorista e disse que está "feliz e orgulhoso" em ver que o filho está cuidando da saúde mental.



"Já cuidou de muita gente agora é hora de cuidar de você. Sua mente precisa estar bem para criar novas ideias. Logo estará nos palcos fazendo o povo sorrir que é o que você mais gosta de fazer", disse Hidelbrando, no Instagram.

"Seu velho estará sempre aqui pra te abraçar e te desejar tudo de bom em sua vida. Mais uma vez me enche de orgulho. Isso só mostra o homem de caráter que você é. Te amo, meu bebê, sempre vou estar do lado, que papai do céu te abençoe", acrescentou.

Em comunicado divulgado na quinta-feira (20/2) pela Non Stop Produções Artísticas, responsável pelo gerenciamento da carreira do comediante, há a informação de que Whindersson está buscando tratamento adequado para o próprio bem-estar e que a decisão pela internação partiu dele, com o devido acompanhamento médico.

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tornou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltarmos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", diz o comunicado.



O humorista vem enfrentando a depressão há um tempo. No ano passado, ele revelou que o transtorno o fez sentir mal enquanto estava fazendo show no palco. “Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje", disse em maio de 2024.