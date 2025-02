José Edward: poesia em conexão direta com a realidade

Nesta segunda-feira, às 19h, no Beirute, o poeta e jornalista José Edward Lima lança Poemas vagabundos, livro de poesia que expõe inquietações do autor sobre mazelas do ser e da pátria. Publicada pela Inmensa Editorial, a obra traz 64 poemas distribuídos em três seções: poemais, poemédios e poemínimos. Parte deles foi publicada, originalmente, no livro Pátria que pariu!, lançado em 1989. Os demais são poemas inéditos, escritos ao longo das últimas duas décadas.

José Edward expõe, de forma poética, inquietações acerca de questões que o afligem como ser humano e, principalmente, sua visão sobre mazelas sociais, econômicas e políticas que atormentam o Brasil. Diversos poemas foram revisitados e atualizados com novos versículos, como Pois: é poesia (nau)sea, escrito, originalmente, nos anos 1980, que aborda a postura do governo em relação a tragédias ocorridas no país ao longo das últimas décadas, em que ele acrescentou versos sobre o incêndio da Boate Kiss, os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho e a pandemia da covid-19.

Nascido em Brasília de Minas, José Edward é formado em comunicação social pela PUC-MG e sempre foi um leitor voraz, sobretudo de poesia. Influenciado por Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Cecília Meireles, o autor define poesia como "tudo aquilo que nos inspira, instiga e alumia". Com os primeiros versos publicados em murais da escola e declamados em recitais, a poesia evoluiu até aparecer na Antologia Literária de Brasília de Minas e, em 1989, a editora Novilíngua publicou o livro Pátria que pariu!, depois republicado em 2007, em edição ampliada, pela Autêntica Editora.

Poemas vagabundos integra a coleção Infame Ruído, que reúne obras de 25 poetas contemporâneos, sendo 18 brasileiros e sete africanos, dos seguintes países: Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. "Eu me inspiro nas inquietudes que assombram a mim e a toda e qualquer pessoa - independentemente do gênero, da raça ou da classe social: a paixão, o amor, a amargura, o medo, a esperança, a tristeza, a alegria, a ousadia, a covardia, a (des)ilusão - e tudo aquilo que é inerente à condição humana", finaliza o poeta.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Poemas vagabundos

De José Edward Lima

Lançamento na segunda-feira, a partir das 19h, no Bar Beirute (SHCS CLS 109 Bloco A1 Loja 2/4 — Asa Sul, Brasília). Entrada gratuita.