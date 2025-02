Peter Jason, ator de 'Karate Kid', morre aos 80 anos

Peter Jason, conhecido por seu papel como técnico de futebol em Karatê Kid, morreu aos 80 anos. A notícia foi confirmada pelo diretor John Carpenter, que trabalhou com ele em inúmeros projetos durante a carreira.

A informação foi divulgada nas redes sociais do cineasta. A causa da morte não foi revelada. "Peter Jason, um dos grandes atores de personagens do cinema, morreu. Seu primeiro filme foi Rio Lobo, de Howard Hawks. Ele era um amigo querido e sentirei muita falta dele", escreveu.

Os dois trabalharam juntos em Príncipe das Sombras, A Cidade dos Amaldiçoados e Fuga de Los Angeles.

Billy Zane, amigo de Jason, também homenageou o ator nas redes sociais. "Meu querido, querido amigo, a luz mais brilhante, a alma mais generosa e gregária dos homens, o extremamente talentoso e gentil Peter Jason deixou o set."

Com mais de 50 anos de carreira, Peter Jason iniciou seu trabalho no cinema em 1967, atuando em A Bell for Adano. Além de Karatê Kid, ele esteve em A Caçada ao Outubro Vermelho, Mortal Kombat, Adaptação e Jurassic World: Reino Ameaçado. Ele também teve trabalhos na televisão, atuando em Deadwood.

Peter Jason deixa a esposa, Eileenm e a filha, Robin Goldwasser.