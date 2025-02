Maya Massafera cria polêmica após rebater críticas sobre corpo

A influenciadora Maya Massafera criou uma polêmica nas redes sociais após rebater críticas sobre o corpo. Neste domingo (23/2), ela decidiu responder algumas perguntas feitas pelos seguidores na plataforma. Em uma delas, um internauta questiona: "Você não se acha muito magra?".

Em resposta, Maya disse que "no mundo da moda" as pessoas preferem mulheres "muito magras". "Não acho, acho que isso é gosto. Se você reparar na moda, no mundo da moda, a gente gosta de mulher muito magra. Tem gente que gosta de mulher mais sarada, tem gente que gosta de mulher gorda", afirmou.

"Eu acho mais bonito mulher magra. A modelo Kate Moss falou assim: 'Não tem sensação melhor do que se sentir magra'. Você tendo saúde e se cuidando, você é do jeito que gosta", continuou, citando a supermodelo britânica, que é considerada uma das mais bem pagas do mundo.

Na sequência, Maya disse que pessoas "simples" gostam de corpos "mais cheinhos" e reafirmou que, na moda, a preferência são corpos magros. "A minha avó, mãe do meu pai, é mais simples e fala: 'Maya, engorda um pouco, parece que está passando fome'. Então gente mais simples gosta de gente mais cheinha, a elite e a moda gosta de gente mais magra. Cada um tem um gosto", finalizou.

A fala da influenciadora levantou um debate nas redes sociais sobre padrões de beleza impostos pela sociedade. "O que Maya Massafera fez e continua fazendo é trazer mais desinformação e hate para corpos que não se encaixam em padrões que a sociedade impõe", disse uma internauta no X, antigo Twitter.

"Eu acabei de pagar um preço enorme por ter internet. Ter que ver Maya Massafera dizer que ela está muito magra apenas para pobres, pois pra elite isso é normal", questionou outro. "A grande professora de história da moda Maya Massafera", ironizou uma terceira.

A grande professora de história da moda maya massafera — natalha gentalha (@natalhagentalha) February 24, 2025

Eu acabei de pagar um preço enorme por ter internet. Ter que ver Maya Massafera dizer que ela ta muito magra apenas para pobres, pois pra elite isso é normal. Boa noite. — alanina (@btwpitanga) February 24, 2025

Transicionar não muda carácter! O que Maya Massafera fez e continua fazendo, é trazer mais desinformação e hate para corpos que não se encaixam em padrões que a sociedade impõe. Bastava se defender trazendo o quão se sente a vontade com o seu corpo.. mas não... #voltaMuda pic.twitter.com/psG1vCCtDa — Davi Bento (@davibss) February 24, 2025

Não tô acreditando que a Maya Massafera pensou, gravou e teve coragem de postar isso. Era melhor quando ela era mudapic.twitter.com/3OkAVjWVDs — Matheus (@matheuscaseca) February 24, 2025

Quem é Maya Massafera

Maya Massafera, de 44 anos, é uma influenciadora e youtuber brasileira. Somente no Instagram, ela acumula mais de 5,4 milhões de seguidores. No perfil, Maya compartilha fotos de sua rotina e conteúdos sobre moda.