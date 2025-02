Conheça fazenda que Amado Batista vai se casar com mulher 51 anos mais jovem

O cantor Amado Batista, de 74 anos, está prestes a oficializar sua união com Calita Franciele, de 23, Miss Mato Grosso do Sul. A cerimônia está marcada para o dia 15 de março, e o casal escolheu um cenário luxuoso para o grande dia: a Fazenda AB, propriedade do artista localizada em Cocalinho, no Mato Grosso.

Com impressionantes 35 mil hectares, a fazenda onde acontecerá o casamento tem 7.200 m² de área construída, sendo 4.680 m² de espaço útil, e está avaliada em R$ 350 milhões. Conforme determina a legislação brasileira para pessoas acima de 70 anos, o casamento será celebrado sob o regime de separação total de bens.

O patrimônio de Amado Batista vai muito além da música. O cantor é dono de três fazendas que, juntas, formam as Fazendas AB. Além da propriedade onde será realizado o casamento, ele também possui Sol Vermelho e Buritizal, no Mato Grosso, e o Sítio Esperança, em Goiás, somando um vasto território produtivo.

Nas terras do cantor, são criadas aproximadamente 25 mil cabeças de gado, e sua atividade pecuária gera um faturamento anual que pode chegar a R$ 120 milhões. Para efeito de comparação, suas fazendas são seis vezes maiores do que a Talismã, propriedade do também cantor sertanejo Leonardo. Veja fotos abaixo!

O espaço conta com quatro rios, córregos, ranchos de pesca e infraestrutura de ponta, incluindo maquinários modernos e sedes equipadas com suítes, piscinas, saunas e churrasqueiras. Além disso, Amado construiu quatro pistas de pouso para facilitar seu deslocamento de jatinho entre as propriedades.

Apesar da sólida carreira na música, boa parte do patrimônio do cantor foi construída através do agronegócio. Em 2022, surgiram rumores de que ele venderia suas terras por R$ 350 milhões, o que foi negado pela assessoria. Na época, seu filho mais velho afirmou que qualquer negociação só aconteceria por um valor próximo a R$ 800 milhões.













Ainda assim, uma parte dos hectares foi arrendada pelo Grupo Ouro Verde, empresa que atua na pecuária e na produção de grãos. No entanto, a transação envolveu apenas R$ 13 milhões, um valor pequeno comparado ao patrimônio bilionário do cantor.

