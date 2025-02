Vem pro Centro: blocos tradicionais tomam conta do centro de São Luís

O carnaval já começou no Maranhão. Para esse ano, a festa, promovida pelo governo do estado, está dividida em dois locais da cidade: o Centro Histórico e a Avenida Litorânea. O circuito Vem pro Centro reúne blocos tradicionais no coração da capital do Maranhão.

A festa está dividida em cinco pontos do centro: Praça da Fé (Palco Joãozinho Trinta), Praça do Reggae (Palco Nêga Glícia), Praça dos Catraieiros (Palco Patativa), Praça da Faustina (Palco da Faustina) e Beco Catarina Mina (Palco Catarina Mina). Cada polo explora uma manifestação típica do estado.



Os palcos recebem diversos blocos da cidade com reggae, axé, samba e instrumentos como tambores contratempo, retintas, cabaças, reco-recos, agogôs, ganzás, maracás, rocas, apitos e afoxés.



Para Magno Martins, presidente do Bloco Tradicional Gaviões do Ritmo, o resgate dos blocos tradicionais é importante para a cultura do estado e significa muita emoção para todos os brincantes. “O sentimento de fazer cultura é o melhor possível, porque fazemos por gostar, mesmo com as dificuldades, temos um sentimento prazeroso em contribuir com a cultura do nosso estado”, destaca.



O projeto Vem pro Centro foi finalizado no sábado e os foliões devem aproveitar o carnaval no circuito Vem pro Mar, na Avenida Litorânea.