Preta Gil interpreta música inédita de filme brasileiro; Veja o clipe

Preta Gil gravou a música inédita Tudo vai passar, composta por Flavia Tygel para a trilha sonora do filme Câncer com Ascendente em Virgem, inspirado na história da produtora Clélia Bessa, que enfrentou um câncer de mama em 2008 e lançou o blog “Estou com câncer, e daí?”. O longa estreia nos cinemas em 27 de março.

Leia também: Mosquitos podem ser aliados para detectar terremotos e tsunamis



A canção, que fala sobre esperança e celebração pela vida, representa a jornada de cura de Clara, personagem principal interpretada por Suzana Pires, após o diagnóstico de câncer de mama. A personagem repensa o modo como se relaciona e se aproxima da mãe, Leda (Marieta Severo), e da filha Alice, vivida por Nathália Costa. O círculo feminino, completado pelas amigas da protagonista Dircinha (Fabiana Karla) e Paula (Carla Cristina Cardoso), mostra a importância da formação de uma rede de apoio e de levar as situações da vida com positividade e bom humor.

Leia também: Palomma Duarte aposta em roupa ousada em ensaio ao som de Lady Gaga



O clipe da música, produzido em julho de 2024, foi dirigido pela atriz Jennifer Dias e teve participação de Clélia Bessa, produtora e inspiração para o filme, da diretora Rosane Svartman e de outras mulheres da equipe do longa. E, logo no início do vídeo, Preta Gil, cantora brasileira que também enfrenta o tratamento de um câncer, afirma: “Eu mantenho a minha fé por meio do amor que eu tenho pela vida, pela vontade de viver, vontade de ver a minha neta crescer, de realizar muitas coisas. Eu valorizo muito a minha existência. Tudo isso mantém a minha fé e vai renovando a minha fé. É o amor pela vida".

Leia também: Ana Paula Araújo e Bernardinho posam juntos durante almoço em família





O elenco também conta com Ângelo Paes Leme, Julia Konrad, Maria Gal, Mariana Costa, Yuri Marçal, Heitor Martinez e Gabriel Palhares. O roteiro é assinado por Suzana Pires, em parceria com Martha Mendonça e Pedro Reinato, e tem a colaboração da autora Ana Michelle, Rosane Svartman e Elisa Bessa, filha de Clélia.

Assista ao clipe