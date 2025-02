Faustão planeja volta à TV com projeto inédito; saiba detalhes!

João Silva, filho do apresentador Faustão, revelou em entrevista ao site F5 que o comunicador já faz planos para retornar à televisão em 2025 com um formato totalmente novo. Segundo ele, a recuperação do pai segue de forma positiva, e a vontade de voltar aos palcos só aumenta.

"A gente conversa muito sobre isso. Ele quer voltar a trabalhar e até me disse: ‘Vou voltar com algo completamente diferente do que já fiz na minha vida’. Eu acho que ele vai vir com coisa grande", afirmou João, que atualmente apresenta o Programa do João na Band.

Além de falar sobre os planos profissionais do pai, João também destacou sua evolução física e emocional. "A animação dele empolga todos nós, e a torcida é para que ele volte a trabalhar ainda este ano ou no princípio do ano que vem", disse o apresentador.

Enquanto Faustão se prepara para essa nova fase, João Silva segue apostando em novidades para seu próprio programa. Ele revelou estar desenvolvendo um novo quadro, inspirado em formatos de sucesso, para ajudar pessoas sem experiência amorosa a encontrarem relacionamentos.

Com grande expectativa do público, Faustão promete surpreender e trazer algo inédito para a televisão quando retornar.