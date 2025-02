Nicole Bahls confessa o que fez para perder 6 kg para Carnaval

Nicole Bahls, influencer, não esconde a felicidade após perder 6 kg para o Carnaval. A beldade confessou que além dos cuidados com corpo, que também incluem procedimentos estéticos, ela também cuida da sua saúde mental.

"Eu me preparo de corpo, mente e espírito. O Carnaval exige muita energia, então cuido muito bem da alimentação, priorizo uma dieta leve e equilibrada, com bastante energia para dar conta de toda a folia. Mas antes da festa, depois que já me cuidei bastante, como um chocolatinho para dar aquela animada no corpo. Além disso, procuro me conectar comigo mesma, ficar com a minha família e descansar também. Perdi 6 kg, cortando jantar e diminuindo os carboidratos. Também fiz um procedimento há quatro meses, uma Lipo LAD", confessou em entrevista à Quem.

A influencer também entregou sua agenda da folia, que passa por grandes capitais do país. "Sou apaixonada por Carnaval. Comecei a pular há 12 anos e desde então estou imersa nessa festa maravilhosa. Não tem como não amar essa época do ano, fico ansiosa para chegar logo. Esse ano, comecei o meu em Olinda neste último fim de semana e ainda vou passar por Salvador e pelo Rio. A programação está bem intensa, mas adoro essa correria. Estou me preparando para curtir cada momento, cada trio e cada desfile", entregou.

Na mesma entrevista, Nicole Bahls comentou sobre o término do relacionamento com Marcelo Viana. Ela não está ansiosa para encontrar um novo amor tão cedo. "A rotina muda bastante. Quanto a gente está com alguém, tem que se adequar e considerar também a agenda da outra pessoa para viver e curtir alguns momentos juntos. Agora solteira, estou mais livre para fazer as escolhas considerando somente a minha agenda, aproveitando os projetos e oportunidades que estão surgindo. Meu coração está tranquilo. Estou bastante focada nos meus projetos e nas minhas oportunidades. Estou em paz comigo mesma. Nesse momento, o foco está no trabalho e nas minhas conquistas…]", desabafou.