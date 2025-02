Metade dos seguidores de Fernanda Torres começou a acompanhá-la em 2025

Exatos 54% dos seguidores de Fernanda Torres no Instagram começaram a acompanhá-la em 2025, depois da atriz conquistar o Globo de Ouro e ser indicada ao Oscar pela interpretação de Eunice Paiva em Ainda estou aqui. O levantamento foi realizado pela empresa Nexus.

Foram mais de 2,36 milhões de seguidores conquistados em janeiro e fevereiro deste ano só no Instagram — 2,12 milhões chegaram no primeiro mês do ano. No Tik Tok, a artista ganhou 183 mil seguidores, o que representa um crescimento de 43% em seu perfil na rede social.

Apesar de ter sido a atriz que mais cresceu online, Torres não é a mais seguida do elenco. Selton Mello (que interpreta Rubens Paiva) acumula mais de 5,1 milhões de seguidores no Instagram. Este ano, 661 mil pessoas passaram a acompanhá-lo: um crescimento de 13%.

















Fernanda Montenegro (que interpreta Eunice Paiva com idade avançada), por sua vez, tem 1,9 milhão de seguidores na plataforma. Exatos 306 mil passaram a segui-la em 2025, o que indica um aumento de 16%.

Valentina Herszage (que interpreta Vera Paiva) teve um crescimento de 61 mil espectadores no Instagram neste ano, equivalentes a 18% de seus 337 mil seguidores.