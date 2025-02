O Auto da Compadecida 2 está disponível no streaming

O Auto da Compadecida 2, sequência de sucesso do longa de 2000, já está disponível no catálogo do Prime Video, sem custos adicionais para os assinantes da plataforma de streaming.

No longa, João Grilo (Matheus Nachtergaele) ressuscita dos mortos e é levado ao patamar de santo e passa a ser disputado por Arlindo (Eduardo Sterblitch), que quer o apoio do divino para conquistar um cargo político em Taperoá. Com toda essa atenção atraindo pessoas erradas, o ex-morto carrega Chicó (Selton Mello) em uma nova aventura.

Além de Selton Mello e Matheus Nachtergale, Virginia Cavendish e Enrique Diaz, que viveram, respectivamente, Rosinha e Joaquim Brejeito, também estão de volta. Junto com Eduardo Sterblitch, Humberto Martins, Fabiula Nascimento e Luis Miranda completam o elenco.

O filme estreou nos cinemas de todo o Brasil em 25 de dezembro de 2024, e é baseado na obra de Ariano Suassuna. Com uma recepção calorosa, o filme já ultrapassou a marca de três milhões de espectadores nos cinemas, acumulando uma renda de R$ 63 milhões.