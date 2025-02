Fernanda Torres é apontada pelo The New York Times como favorita ao Oscar

Concorrendo com grandes nomes do cinema mundial, Fernanda Torres foi apontada pelo popular "The New York Time" como a favorita a levar o Oscar 2025. Além da atriz, o veículo apostou na vitória do filme "Ainda Estou Aqui" para levar a estatueta de melhor filme internacional no próximo domingo (2).

De acordo com o jornalista Kyle Buchanan, Fernanda Torres vem se destacando cada vez mais mundo afora. Mesmo disputando com Demi Moore, o comunicador afirmou que a brasileira é uma grande aposta para esse ano.

"Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela (Fernanda Torres) tem recebido muitos votos de membros da Academia. Com a disputa tão acirrada entre Moore e Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido. Qualquer uma dessas mulheres pode ganhar".

Disputando na categoria Melhor Filme, Kyle Buchanan concluiu que a trama brasileira é forte candidata a levar a premiação para o país. "'Ainda Estou Aqui' está ganhando popularidade tardiamente entre os eleitores", pontuou.

Nas redes sociais, os internautas não esconderam a ansiedade para que chegue o dia da exibição da premiação do Oscar. "Que domingo chegue logo pra acabar essa agonia. E sabemos que se não ganhar, ela foi roubada! Ela pode sair sem o prêmio, mas o Oscar de 2025 será lembrado como 'o Oscar da Fernanda'", pontuou um usuário. "Se não sabotarem a premiação, ela tem a chance de ganhar. Mas só o fato de ter indicações e o reconhecimento que está tendo, já é lindo", pontuou outro.