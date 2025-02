Sessão da Tarde traz Central do Brasil para a programação de sexta (28/02)

A Sessão da Tarde desta sexta (28/02) exibe o filme Central do Brasil, de 1998,a partir das 15h30, na TV Globo. O filme foi responsável pela indicação de Melhor Atriz para Fernanda Montenegro no Oscar de 1999, além de vencer o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, Urso de Ouro de Melhor Filme e Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim.

O longa narra a história de Dora (Fernanda Montenegro), que escreve cartas para analfabetos na Central do Brasil como forma de ganhar dinheiro, e ajuda o menino Josué (Vinícius de Oliveira) a procurar seu pai no Nordeste, após o falecimento de sua mãe. Dora se sensibiliza com o drama do garoto e emociona os espectadores durante a trama.

O filme também foi dirigido por Walter Salles, o mesmo diretor de Ainda Estou Aqui, indicado à três categorias do Oscar de 2025, inclusive o de Melhor Atriz para Fernanda Torres, filha de Montenegro.