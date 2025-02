Neymar revela que tremeu ao conhecer Renato Aragão: "Fiquei suado"

Neymar surpreendeu os fãs ao revelar que apenas três personalidades o deixaram nervoso ao conhecê-las. Em entrevista ao PodPah, na última quinta-feira (27), o craque do Santos admitiu que ficou emocionado ao encontrar Renato Aragão, Michael Jordan e Stephen Curry. "Fiquei suado", brincou o jogador ao lembrar o momento.

"Eu tento ser um ídolo acessível. Mas eu também sou fã de muitos caras", contou Neymar. O atacante explicou que sua primeira reação foi ao conhecer Renato Aragão, o eterno Didi dos Trapalhões. "Eu tava jantando com minha namorada na época, comecei a suar e a apertar a mão dela. Quando olhei, vi que era o Didi! Tremi na base!", relatou aos risos.



















Outro encontro marcante aconteceu com Michael Jordan, um dos maiores nomes da NBA. "Meu assessor falou: ‘O Jordan quer te conhecer, ele está lá embaixo te esperando’. Desci tremendo, uma suadeira daquelas. Mas no final fumamos um charuto juntos", revelou Neymar, demonstrando o impacto do momento. Ele também mencionou Stephen Curry, estrela do basquete norte-americano, como um dos que o fizeram sentir a mesma emoção.

Após 12 anos jogando no exterior por Barcelona, PSG e Al-Hilal, Neymar voltou ao Santos em 2025, reacendendo a paixão da torcida pelo ídolo. Além de brilhar nos gramados, o jogador segue conquistando o público com sua espontaneidade e histórias inusitadas.

