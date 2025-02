Neymar mira títulos no Santos e já coloca Paulistão como alvo: 'Vim pra ganhar'

Neymar sonha com título do Paulistão - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos segue firme em sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino neste domingo (02/3), às 20h45, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Contudo, Neymar já pensa lá na frente. O craque, em participação ao poadcast ”Pod Pah”, falou que retornou ao Peixe para ganhar títulos e que isso já pode acontecer no Estadual.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Planos para o Santos é ser campeão. Agora já. Eu vim para isso, eu vim para ganhar. Estamos bem. Nosso time está melhorando cada vez mais com os jogos. Muitos reforços chegaram para ajudar a compor o time. O objetivo de todo time é ser campeão, e o nosso não é diferente”, falou Neymar.

Além disso, o atacante confessou que também estava chateado com tudo que vinha vivendo na Arábia Saudita. Ele ficou fora da lista de inscritos do Al-Hilal na Liga Saudita por opção do técnico Jorge Jesus. Ele confessou que recebeu outras propostas, mas precisava voltar ao Santos para reencontrar esta alegria.

“Primeiro eu queria jogar e me sentir vivo. Eu estava há um ano e meio praticamente sem jogar. Chateado, triste, chegava em casa desesperado. Mas eu só queria jogar. E a aparece a oportunidade de vir para o Santos. Desde o início era o Santos. Chegaram propostas de outros times. Só que para eu rescindir o contrato era só o Santos. Não tinha como sair para outro lugar”, falou o astro.

A apresentação histórica de Neymar

Além disso, o atacante classificou sua apresentação na Vila Belmiro como o dia mais especial de sua vida. O dia 31 de janeiro de 2025 ficou marcado como a oficialização do retorno do ”príncipe” ao Peixe. Algo que ele promete guardar na memória por toda sua vida.

“Ser recebido daquela forma como eu fui, foi muito emocionante. Foi o dia mais especial da minha vida de sentimento. A emoção foi tão grande que, quando cheguei em casa, só queria dormir. Foi muito. Me custou uns dias para acreditar que eu estava de volta. Eu não acreditava. Foram 12 anos fora daqui de Santos”, finalizou o craque.

Desde que voltou, Neymar disputou seis jogos, marcou dois gols e distribuiu três assistências. Assim, ele espera seguir evoluindo para ajudar o Santos em 2025, começando com o título do Paulistão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.