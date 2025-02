Ex-atriz pornô elogia "Ainda estou aqui" e interage com Marcelo Rubens Paiva

A influenciadora Mia Khalifa revelou na rede social X (antigo Twitter) que assistiu ao filme Ainda estou aqui e ficou impactada com a produção brasileira. Em sua postagem, ela rasgou elogios ao longa e destacou a atuação de Fernanda Torres, afirmando que a atriz merece o Oscar 2025. Após os comentários, ela respondeu o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o filme.

saw I’m Still Here this weekend and I’ve been at a loss to describe such a visceral, important film. The first 30 minutes were PERFECTLY written and acted, Fernanda Torres if you don’t get that Oscar you will have been robbed. Rest in peace Rubens Paiva, and every political…