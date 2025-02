Geisy Arruda aposta em visual de cigana para clique ousado

Geisy Arruda, influencer, apareceu de cigana, com uma saia transparente vermelha, destacando o bumbum enorme. Os elogios foram inevitáveis.

"Leia minha mão então", "Deixa eu ser seu cigano Igor", "Uma beldade", "Delícia meu amor", "Linda e maravilhosa", "Nunca vi uma cartomante gostosa assim", "Uau", "Gata", "Diva", "Visual maravilhoso", "Princesa", "Muito gostosa", "Maravilhosa", "Como resistir a essa mulher maravilhosa?", dispararam os seguidores.

"É a vida voltando ao normal, aos poucos e com muita terapia. Escolhi a cigana porque ela representa alegria e recomeço. Carnaval será solteira e livre!", explicou ela numa entrevista à Quem.

Leia também: Nicole Bahls confessa o que fez para perder 6 kg para Carnaval

Recentemente, Geisy Arruda confessou que foi vítima de psicológica e patrimonial do seu ex-namorado, Rodrigo Adão. "Ele falava: ‘A gente tem duas casas, a do Rio e a de São Paulo’. Mas era mentira, porque a casa de São Paulo era minha, a do Rio eu que mantinha. Assim, ele me manipulava", disparou. Contudo, Rodrigo negou as informações da influencer.

Observatório dos Famosos.