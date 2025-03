Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (1º/3)

VÊNUS SE APROXIMA

Data estelar: Vênus se aproxima da Terra.

Quando em Astrologia se diz que um planeta retrograda, isso significa que a Terra vai ficando mais próxima desse, e contrariando o que a banalidade recomenda, que pela retrogradação a força desse planeta se enfraqueceria, tudo indica o contrário, que ela se potencialize.

Acontece apenas que como por aqui vivemos uma existência completamente desconectada das colossais potências cosmogônicas de que somos feitos, em vez de nos entregarmos a elas para que se manifestem com plenitude através de nossas presenças, nós, que resistimos com medo a tudo que não possamos dominar, o efeito de nossa resistência provoca distúrbios, em vez da glória que poderíamos experimentar.

Vênus é a lucidez de nosso discernimento, o que nos torna capazes de perceber a beleza em absolutamente tudo no Universo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Você precisa começar a testar as reações das pessoas sobre as propostas que anda cozinhando no seu mundo interior. Ainda não é hora de abrir todo o jogo, apenas faça comentários como se fossem coisa de outra pessoa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Que seja difícil articular todas as pessoas necessárias aos seus projetos não há de ser um argumento que valide a sensação de que tudo dará errado. A dificuldade é a medida da complexidade de tudo que precisa ser feito.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para fazer ordem, é preciso haver caos também. Essa é a lei, não se pode pretender fazer algo que não seja necessário. Por isso, entenda as necessidades e comece a supri-las, ainda que contrariem seus desejos e caprichos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Uma coisa é certa, a alma não pode fingir que não percebeu o que percebeu, porque se fizer esse esforço, é certeza que isso doerá mais do que aceitar a realidade percebida. Acomode a percepção em sua mente e siga em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O descontrole é desconfortável, porém, você não precisa suportar a tensão de ter de manter a linha. Agora é uma situação que requer flexibilidade, tolerância e confiança de que, no futuro próximo, tudo se resolve.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É importante saber quando mudar de opinião, especialmente no que diz respeito às pessoas, porque a alma se acostuma a julgar todo mundo, e nem sempre reconhece que tenha eventualmente errado nas suas considerações.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se o mundo andasse medianamente bem e fosse coerente com seu funcionamento hipotético, então todos teríamos margem de manobra para continuar erguendo nosso destino. Porém, está tudo de ponta cabeça. Vai passar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A economia não é algo que seja exclusivamente relativo ao dinheiro e à produtividade, é uma dimensão que afeta intimamente as pessoas, mudando seus humores e as tornando predispostas ao bom ou ao mau humor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É desnecessário que tudo seja difícil entre o céu e a terra, também há facilidades, simplificações e regozijo disponíveis. São raras essas condições, mas sua alma é afortunada o suficiente para dar de cara com elas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Que tudo seja complicado neste mundo em que vivemos é obra de todos nós, que fomos deixando nas mãos de outrem a construção da civilização, como se essa fosse uma entidade separada de nossas existências.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As emoções não deveriam ser negociadas, mas em nossa civilização tudo tem um preço, mesmo que subjetivo. Os raciocínios civilizados são fruto da economia. Poderia ser diferente, porém, por enquanto tudo é como é.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os aspectos materiais deveriam ser apenas um detalhe de seus projetos, e não a coluna vertebral. Porém, o mundo sempre coloca o dinheiro em primeiro lugar e assim andam as coisas. Procure ver o valor de tudo.