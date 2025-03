Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (2/3)

SEXTO SENTIDO



Data estelar: Mercúrio e Netuno em conjunção.



Nossos cinco sentidos recebem impressões do mundo exterior, as quais são processadas em diversos níveis biológicos, produzindo reações, pensamentos, imagens e desejos, tudo isso nos servindo como um sistema de localização para nos movimentarmos pelo mundo afora.



Há também outro sentido, que não está desenvolvido em todas as pessoas, apesar de todas, sem exceção, o possuir, e esse recebe impressões do mundo interior, subjetivo, que nos conecta a uma experiência muito mais ampla do que a oferecida pelo mundo objetivo e exterior.



Tudo que percebemos em sonhos e certos tipos de imaginação dependem desse sexto sentido, e nos momentos em que Netuno se expressa, como agora, a percepção do mundo subjetivo fica mais acentuada do que o normal, e cada um de nós administra a situação de acordo ao nosso alcance.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Em vez de abrir completamente o jogo sobre o que anda pensando, faça sugestões e comentários como se fossem de outras pessoas, para ir testando quais seriam as reações. Assim você amadurecerá melhor suas propostas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ter de lidar com certas pessoas dá nos nervos, porém, aí estão elas e não dão sinais de que desaparecerão. Portanto, vale a pena você aceitar as condições atuais do destino e fazer o melhor com o que está disponível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazendo bem ou fazendo errado, o que importa é fazer, portanto, mesmo que seja domingo, procure se munir de boa vontade e se dedicar a fazer o que andou procrastinando. Hoje é o dia perfeito para colocar tudo em ordem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quanto mais a alma sabe, mais reticente fica em relação à natureza das pessoas, inclusive das mais próximas. Às vezes dá a sensação de que teria sido melhor não saber de nada, porém, agora é tarde. Tudo é como é.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Algumas revisões será necessário fazer, mas nada que signifique grandes reviravoltas. Portanto, mantenha o rumo do que você pretendia fazer e aceite o que anda acontecendo, porque ninguém está no controle de nada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Todo mundo julga, ainda que moralmente seja condenável, porque a mente, enquanto pensa, precisa fazer julgamentos sobre a realidade e sobre esses tomar decisões. Acontece apenas que nem sempre julgamos corretamente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar das dificuldades e do desgaste que o mundo provoca, você continue apostando em seus projetos, porque mesmo que haja dificuldades insólitas e desnecessárias, mantendo o bom humor tudo será superado. Com certeza.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para você não se perder no meio de todas as opções que a vida lhe apresenta, é importante manter a cabeça no lugar e evitar cair no conto do encantamento, porque de encantamento em encantamento, o golpe acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando tudo pareça fácil demais é porque tudo está sendo fácil demais para ser crível. Não seria o caso de sair por aí desconfiando de tudo e de todos, mas é questão de bom senso manter a mente clara e atenta.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há certas coisas que permanecerão, enquanto outras serão catapultadas longe de você, e isso inclui certas pessoas também. É hora de você decidir criar uma enorme reviravolta no seu destino, e tomar as rédeas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para você se sentir confortável não é suficiente o cenário objetivo pelo qual transitar, porque precisa haver também conforto nos relacionamentos, com você se sentindo à vontade para se expressar com liberdade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O verdadeiro valor de seus projetos não se mede em dinheiro, apesar de ser esse um fator importante. O verdadeiro valor de seus projetos se mede pela nitidez de suas visões e do quanto você acredita nelas.