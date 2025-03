Morre Angie Stone, estrela do R&B e do hip-hop, aos 63 anos em acidente

A cantora Angie Stone, estrela do R&B e uma das fundadoras do trio de hip-hop The Sequence, morreu neste sábado em um acidente de carro. Ela tinha 63 anos.

Segundo informações divulgadas à agência Associated Press por seu produtor musical, Walter Millsap III, ela estava em uma van, retornando para Atlanta após fazer um show no Alabama, quando o veículo sofreu uma colisão e capotou, por volta das 4h da manhã (horário local).

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. De acordo com o produtor, todos os outros passageiros sobreviveram.

Angie Stone: vida e carreira

Cantora, compositora e tecladista, Angela Laverne Brown nasceu em 18 de dezembro de 1961, em Columbia, Carolina do Sul.

Sua ascensão ao sucesso veio no fim da década de 1970, quando ajudou a criar o The Sequence e estourou com o single Funk You Up. Ela também é dona de hits como No More Rain (In This Cloud), Baby e Wish I Didnt Miss You, que conquistaram o topo do ranking das músicas mais tocadas segundo a revista Billboard.

Ao todo, Stone lançou 10 álbuns de estúdio, cinco dos quais chegaram ao top 10 entre os mais vendidos de R&B e hip hop. Nos anos 2000, migrou para a atuação, e participou de filmes como Garota Veneno e o musical Chicago. Foi indicada ao Grammy Awards três vezes, mas nunca ganhou o prêmio.

"Ela tinha um talento incrível, paixão e presença que eram inspiradoras e nos transmitiam força e esperança", lamentou o agente de talentos Jacqie McWilliams-Parker.

Stone deixa dois filhos, Diamond Stone e Michael Archer.