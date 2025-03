Gloria Groove agita Galo da Madrugada, maior bloco do mundo, em Recife

Na Praça Marco Zero, ponto de concentração dos shows do Carnaval de Recife, os público se divertiu com Gloria Groove - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A. Press)

Recife — Nove horas de desfile, 2,5 milhões de pessoas e selo de tradição carimbada com sucesso. A Ponte Duarte Coelho, no centro de Recife (PE), ganhou cores, alegria e muita festa com a passagem do maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada. Foram 30 trios elétricos, entre orquestras e bandas regionais, que agitaram o dia de ontem. À noite, a festa continuou com as cantoras Gloria Groove e Pabllo Vittar.

Leia também: Milhares de foliões se reúnem em Recife para chegada do Galo da Madrugada

A equipe do Correio acompanhou a passagem do Galo da Madrugada de um jeito diferente: por um catamarã. O serviço é quase que um cartão-postal da cidade e oferece uma vista privilegiada. Ontem, mais de 100 pessoas estiveram a bordo para acompanhar o cortejo. A embarcação a vela passa pelo Rio Capibaribe, que divide a área central da cidade e atravessa dois bairros. Enquanto o vento vai ao rosto, é possível admirar a beleza dos casarios símbolos de Recife. Coloridas e espalhadas pelas ruas, as estruturas mantém o charme e elegância.

Posicionado em uma área privilegiada para acompanhar o Galo da Madrugada, os foliões se divertem com as orquestras e passeatas de frevo. A folia durante o dia durou até às 9h30.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Shows



Na Praça Marco Zero, ponto de concentração dos shows do Carnaval de Recife, os público se divertiu com Gloria Groove. A cantora iniciou a carreira em 2002 no Grupo Galera do Balão e viu a carreira deslanchar com os gêneros funk, pagode e hip-hop. No fim da noite, 00h, o palco foi todo de Pabllo Vittar. O show levou os carnavalescos à loucura.

Neste domingo (2/3), a agitação perdura. Para os fãs de pagode e samba, preparem os corações. Estão na programação de hoje o grupo Ferrugem, a cantora Alcione e Menos é Mais. Os shows começam a partir das 19h.