Geisy Arruda anima seguidores ao ousar com calcinha rosa

Geisy Arruda, influencer, provocou em nova foto na rede social, puxando a calcinha rosa cavada até o limite. De top e sem sutiã, a beldade ainda mostrou a marquinha de sol saliente. Os elogios foram inevitáveis.

"Maravilhosa", "Belíssima demais", "Rainha do verão", "Gostosa demais", "Um espetáculo de mulher", "A gata", "Uma Geisy vale por muitas Barbies", "Gata", "Gostosa", "Você é perfeição de mulher, top das tops", dispararam os seguidores. Recentemente, a influencer também chamou atenção de cigana em ensaio fotográfico.

Apesar de sensualiza nas redes, Geisy Arruda chocou o país ao revelar que era vítima de violência psicológica e patrimonial do seu ex-namorado, Rodrigo Adão. "Ele falava: ‘A gente tem duas casas, a do Rio e a de São Paulo’. Mas era mentira, porque a casa de São Paulo era minha, a do Rio eu que mantinha. Assim, ele me manipulava", desabafou. Mas Rodrigo negou as informações.

"Nunca levantei a mão para ela em momento nenhum. A única coisa que aconteceu foi uma discussão boba, aí me aborreci e fui embora", explicou ele.