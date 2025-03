Fernanda Torres: na cerimônia do Oscar e nas avenidas e bloquinhos de carnaval

Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda estou aqui, desfilou em bloco de carnaval em São Paulo com a máscara de Fernanda Torres, um dos hits deste carnaval - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@thkalinda (23/2/2025))

O domingo de carnaval, este ano, ganhou contornos ainda mais festivos. Hoje à noite, os foliões darão uma pausa dos blocos e bailes para grudar em frente à televisão e assistir à cerimônia do Oscar, que conta com três indicações para o Brasil: Melhor Filme e Melhor Filme Internacional por Ainda estou aqui e Melhor Atriz com Fernanda Torres. A artista brasileira, aliás, tornou-se uma das maiores inspirações da folia de 2025.

A vencedora do Globo de Ouro aflorou os sentimentos de orgulho e euforia entre os brasileiros. Seja pelas icônicas personagens, seja pelo estilo único de Fernanda, este carnaval promete transbordar criatividade e diversão tendo a artista como inspiração. "Fernanda Torres tem um estilo icônico que transita entre a sofisticação e o humor, o que combina perfeitamente com o espírito do carnaval", afirma Samanta Farias, especialista em design de moda.

Uma pesquisa realizada pelo aplicativo internacional de vendas Shopee mostrou que um dos termos mais buscados entre os meses de janeiro e fevereiro foi sobre fantasias de Fernanda Torres. São máscaras, camisetas personalizadas e fantasias fiéis aos personagens interpretados pela atriz para diversos gostos e valores.

Folia

Inspiração apenas nos dias oficiais de folia? Nada disso! As festas de pré-carnaval foram responsáveis por muita diversão com fantasias criativas, e a atriz chegou a ganhar vários bloquinhos em sua homenagem. O Braba igual à mãe teve seu ponto de partida na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na Rua Padre Elias Gorayeb, onde a atriz passou parte da infância. Outro bloco que tomou as ruas, dessa vez em São Paulo, foi o A vida presta, em referência à frase dita por Fernanda quando recebeu a indicação para o Globo de Ouro.

A humorista e influenciadora Blogueirinha homenageou Fernanda Torres durante um baile de carnaval (foto: Reprodução/Instagram )

Durante o Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, nos Estados Unidos, Fernanda contou aos presentes que a premiação ocorrerá durante o Carnaval e expressou o entusiasmo em se tornar inspiração para os foliões brasileiros: "Esse é o auge da fama no Brasil, que é se tornar uma fantasia de carnaval, e agora eu tenho um monte de mim nas ruas. Estou muito orgulhosa disso".

O dia de hoje será marcado pela folia e pela expectativa. O Largo do Pelourinho, no tradicional carnaval de Salvador, será palco, à noite, da festa e da torcida pelo cinema brasileiro e, principalmente, por Fernanda Torres. O baile de carnaval carioca Sem Rival: Totalmente Premiada também acontece hoje, com programação que inclui concurso de fantasias e transmissão ao vivo da premiação do Oscar.

Todos os gostos

Se você também quiser entrar no clima da torcida, basta soltar a criatividade. "O primeiro passo é escolher uma referência que realmente tenha conexão com você, seja um personagem, seja uma fase específica da carreira ou até a própria Fernanda em sua jornada atual", sugere a especialista em design de moda Samanta Farias. Para uma referência mais carnavalesca, vale exagerar.

Ouse com maquiagens expressivas, penteados característicos, detalhes dourados ou coloridos para remeter ao brilho da festa, tudo isso sem esquecer o toque de humor, que é uma característica forte de Fernanda. "Para o clima tropical do carnaval, vale reinterpretar com tecidos leves, recortes estratégicos e acessórios chamativos. A chave para equilibrar isso com a folia está na adaptação de conforto com o exagero", recomenda.

















Fátima e Sueli

Agora, se você quer arrasar com uma fantasia criativa e cheia de personalidade, que tal se inspirar nos momentos mais marcantes da atriz? Fátima, personagem icônica de Fernanda na série Tapas e beijos, caiu nas graças do público como opção de fantasia, por causa dos diversos memes em alta na internet. Pensando no seriado, a combinação dos looks coloridos e cheios de estampas das personagens Fátima e Sueli, interpretada por Andrea Beltrão, é uma ótima escolha.

O uniforme da loja Djalma Noivas, do seriado, é instantaneamente reconhecível (foto: Reprodução/Pinterest)

Dani Matias, consultora de imagem e estilo, sugere que essa fantasia seja feita em dupla, fazendo referência às divertidas amigas. "Chame uma amiga, faça um garimpo em seus armários e capriche nos looks. Acessórios como pulseiras barulhentas e colares de pérolas, tudo bem exagerado e divertido, como as personagens. É só dar uma olhada nos looks delas e se inspirar."

A blusa com fundo vermelho e estampa de poá, uma fita métrica de costura, uma carteira de mão ou óculos de sol são itens para compor o look característico do uniforme da loja de aluguel Djalma Noivas.

Vani

Personagem da série e filme Os normais, a cena da Vani vestida de noiva com uma placa escrita "Eu vou dar para o primeiro que passar" é impagável. "Use um véu armado, luvas de renda, uma saia de tule branca e carregue um cartaz de papelão com a frase cômica. Esse look é para quem tem coragem e bom humor, sempre respeitando o espírito da personagem", indica a consultora.

Totalmente premiada!

Outra opção é montar o look em referência à premiação conquistada no Globo de Ouro: peça com decote nas costas, mangas bufantes, cabelo penteado para trás e prêmio na mão.

Atraindo energias positivas para mais uma conquista, inspirações para fantasias do Oscar não faltam. Para Dani, a energia do Oscar pode se transformar e se materializar em algo muito vibrante e carnavalesco, e essa mistura do sofisticado com o divertido é exatamente o que Fernanda representa. "Um look preto e sóbrio, como uma camiseta oversized sem estampa, com um penteado digno de Oscar ou com gel para trás, e a estatueta do Oscar na mão, claro! Tudo isso com muito ouro na maquiagem e nos acessórios", sugere a profissional.

Memes

O ponto chave é abusar do humor, já que essa é uma característica forte da atriz, e juntá-lo ao clima carnavalesco. Para aqueles que não pretendem fazer referência a nenhum personagem, camisetas estampadas, máscaras com as expressões de Fernanda Torres e placas com frases marcantes, como "Me sinto um Pikachu", "A vida presta" ou "Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada", são ótimas alternativas para entrar na vibe.

A frase estampada foi dita por Fernanda em um evento de cultura pop em São Paulo (foto: Reprodução/Instagram )

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte