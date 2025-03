Adrien Brody, de ‘O brutalista’, vence Melhor ator no Oscar 2025

O ator Adrien Brody fez história nesta noite de domingo (2/3), no Oscar. O protagonista de O brutalista venceu o prêmio de Melhor ator e se tornou a primeira pessoa a vencer duas vezes uma categoria principal de atuação nas duas primeiras indicações recebidas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Ele concorria contra Timothée Chalamet, Ralph Fiennes, Sebastian Stan e Colman Domingo.

Brody vence pelo papel de Laszlo Toth, um arquiteto húngaro muito reconhecido na Europa, mas que foge do continente devido a perseguição dos judeus. O personagem vai para os Estados Unidos e precisa se reerguer, mas não é bem recebido. Após estabelecer uma relação de trabalho com um magnata, o protagonista encontra a maior chance da vida de fazer uma grande obra ao mesmo tempo que entende que sempre será tratado como imigrante.

Essa segunda vitória do ator no Oscar não só cria um novo fato marcante para a premiação, como também mantém um recorde de Adrien Brody. Quando ganhou a primeira estatueta por O pianista em 2003, o artista se tornou o homem mais jovem a vencer a categoria de Melhor ator, com 29 anos, 11 meses e nove dias. O principal concorrente de Brody em 2025 era Timothée Chalamet que se ganhasse bateria o recorde por ter 29 anos, dois meses e quatro dias.

Mesmo com IA

Adrien Brody sempre foi favorito durante toda jornada do filme na temporada de premiações. Porém, a notícia de que o filme teria usado Inteligência Artificial para deixar o sotaque do ator em húngaro mais preciso fez com que Timothée Chalamet ganhasse força na reta final, principalmente porque o jovem venceu o prêmio do SAG (sindicato dos atores).

A regulamentação da IA foi um dos principais pontos da greve dos atores e roteiristas em 2023. Afinal, existe o medo de que a tecnologia modifique muito o mercado e a indústria do cinema. Contudo, mesmo com as críticas a essa escolha técnica do filme, Brody conseguiu sair com a estatueta.























































Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular