Internautas e celebridades comemoram vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar

Com o anúncio de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025, as redes sociais foram tomadas por uma enxurrada de comentários celebrando o feito histórico. Fãs expressaram orgulho nacional e já demonstraram expectativa para a vitória de Fernanda Torres na categoria de Melhor Atriz. Um usuário comentou: "Já prepara o post de melhor atriz adm, já deixa no forno aí moço". Internautas ainda comemoraram como se fosse uma vitória do Brasil na Copa do Mundo. “Parece que ganhamos o Hexa”, alegrou-se.

A atriz Larissa Manoela também comemorou a vitória de filme nacional na premiação. Ela replicou nos stories do Instagram uma postagem do Portal Omelete que falava sobre a conquista na categoria com a legenda: "É o Brasil no topo". Veja:

O perfil oficial da CazéTV no Instagram também entrou em euforia com a conquista. No post, com o poster do filme, eles escreveram: "É clima de Copa sim, é histórico, é do Brasil!!!!!!!!!!!!". Confira:

Alguns internautas relacionaram, em suas publicações, a obra que trata da ditadura militar e a atual denúncia do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, pela Procuradoria Geral da República (PGR) sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. "Não é só um filme brasileiro, é uma crítica à ditadura militar em um momento em que o ex-presidente foi denunciado por uma tentativa de golpe de estado"

