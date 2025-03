Brasilienses dedicam o carnaval aos vencedores

A animação que se formou em torno da indicação de Ainda Estou Aqui a três categorias do Oscar contagiou os brasilienses em pleno domingo de Carnaval. O Correio percorreu bares em Brasília, na noite de ontem, e o que se viu foi uma mistura de folia com final de Copa do Mundo, especialmente após o filme vencer o primeiro Oscar da história do Brasil na categoria Melhor Filme Internacional. A comemoração foi generalizada.

Em um bar da Asa Norte, dezenas de pessoas já vibravam antes mesmo do anúncio. Alguns aproveitaram o carnaval para homenagear a presença brasileira no Oscar, dos mais discretos, apenas com acessórios, aos mais dedicados. Foi o caso do estudante de Medicina Veterinária Renan Vasconcelos, 25, que se fantasiou de estatueta pintando o corpo de dourado, com glitter, e usando uma tiara com os dizeres “Oscar da Nanda”.

Apesar da recomendação contrária da atriz Fernanda Torres, ele disse que adorou o “clima de copa” e a expectativa para a premiação. “É muito importante, depois de tantos anos, ter uma brasileira concorrendo ao Oscar. E 25 anos atrás era a mãe dela (Fernanda Montenegro), mas ela não ganhou. E para o cinema brasileiro, a gente acaba não sendo valorizado”, disse ao Correio.

Durante a premiação dos vencedores de outras categorias, as reações foram variadas. Alguns até se irritaram e vaiaram as vitórias do filme Emilia Pérez, principal rival do filme brasileiro na categoria Melhor Atriz, que teve como vencedora Mikey Madison (Anora). Porém, cada cena do Ainda Estou Aqui que apareceu na televisão foi recebida com estrondosos gritos de "já ganhou".



















































Já o estudante Felipe Chagas, 21, disse que sempre foi fã de cinema, mas sua motivação para maratonar as principais produções da última temporada foi o sucesso de Ainda Estou Aqui. “É uma festa muito grande para o brasileiro, muito importante para o nosso cinema. Mais pessoas vão começar a frequentar o cinema para prestigiar o cinema brasileiro. Eu nunca tinha ido ao Cine Brasília, mas fui lá por causa do Oscar”, afirmou. O tradicional cinema brasiliense exibiu, nas últimas semanas, 19 das obras que foram indicadas.

Ele lamentou, no entanto, o fato de Fernanda Torres ter perdido o prêmio de melhor atriz. “Mesmo eu não ficando contente, é uma vitória, como a Fernanda Montenegro falou muito tempo atrás: a indicação, por si, já é uma vitória”, avaliou.

No Setor Bancário Sul, alguns foliões saíram de bloquinhos direto para ver o Oscar na TV em bares próximos, que ficaram lotados. Sem mesas suficientes para acomodar a todos, vários assistiram à premiação em pé. Apesar de cansados da folia, fizeram questão de aguardar um pouco mais na esperança de ver o primeiro Oscar brasileiro – e conseguiram.

O analista de desenvolvimento Henrique Reis, 31, disse que a vitória é significativa não só para o Brasil, mas também para a América Latina. “Havia pouca representatividade desse momento histórico da ditadura. O filme representa essa sensação de angústia de viver em um tempo que você sabe que existiu, mas do qual não se fala a respeito”, pontuou. Nas ruas, houve um clima de indignação com as derrotas nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme, mas não foi o suficiente para apagar o brilho da primeira estatueta brasileira. E a celebração promete continuar nos próximos dois dias de carnaval.