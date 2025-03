Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (4/3)

O MUNDO NÃO É O MESMO

Data estelar: Lua cresce em Touro.

O temor de todos os governos do mundo é a perspectiva dos levantes populares, e por isso dedicam incontáveis recursos a fomentar a divisão entre as pessoas, para que dispersem a energia através de conflitos e confrontos, evitando a união que produz as revoluções.

Por enquanto essa estratégia está dando certo, mas já começa a dar sinais de desgaste, porque o ser humano medianamente normal, e não aquele tipo de idiota que anseia pela guerra, se cansa de ter de estar alerta o tempo inteiro e além disso prefere o bom trato social, a compreensão amorosa e a tolerância, do que guerrear em nome de princípios abstratos como pátria, família e propriedade privada.

O mundo não é o mesmo que um século atrás, e o mundo são as pessoas, e nelas continua residindo a esperança de tudo melhorar.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquelas pessoas que oprimem você não são necessariamente más pessoas, mas representam forças que limitam seus movimentos e impedem que você alce o voo pretendido. Isso vai passar, não requer grande força para superar.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar do barulho que o Carnaval produz, há momentos de introspecção que sua alma deveria aproveitar ao máximo, porque produzirão reflexões importantes que servirão para as futuras decisões que deverá tomar.





GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Enquanto as perspectivas se abrem e você se entusiasma com elas, chega uma hora em que se torna necessário colocar os pés no chão e escolher a dedo o que você prefere, para, aí sim, apostar todas suas fichas.





CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ideal seria que todos pudéssemos viver como se não tivéssemos de dar explicações a ninguém sobre nossos desejos e comportamentos. Por que será que não vivemos esse ideal? Por que será que nos encerramos dentro do medo?





LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As boas mudanças começam com ideações entusiastas a respeito do futuro, as quais, apesar de serem impraticáveis de imediato, não devem ser descartadas, porque o sentimento entusiasta é sagrado. É o impulso divino.





VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas que sua alma usa de referência na atualidade, e com as quais conversa mentalmente, são as que produzem complicações que aparentemente não deveriam acontecer, mas acontecem. Você vai superar tudo isso.





LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça a maior aproximação possível às pessoas que sejam de seu interesse, respeitando códigos, etiquetas e protocolos, para que elas não pensem que você as está atropelando. Faça as devidas articulações sociais.





ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A maneira mais fácil de tentar arrumar algo que esteja perturbando você é encontrar algum culpado e o criticar, mas com certeza, pelo menos dessa vez isso não vai solucionar. Assuma o dever de ordenar tudo.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça o que você quiser, mas aceite que toda ação traz consequências, para depois você não fingir que não sabia do que aconteceria. É propício dar valor aos seus desejos, mas sem atropelar ninguém.







CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto a maioria das pessoas perde o juízo, seja você o porto seguro para elas, as confortando e criando um espaço onde elas possam se sentir à vontade para recuperar o fôlego e continuar perdendo a cabeça.







AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Enquanto houver dinamismo, haverá também perspectivas e novidades em andamento. Por isso, evite se acomodar, saia do seu lugar de conforto, procure se movimentar de um lugar a outro, mesmo que sem destino fixo.





PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Use as informações ao seu favor, mas cuide para não disseminar fofocas e informações distorcidas, porque isso, a médio e longo prazo, se voltará contra você. Permaneça sempre no caminho da retidão, custe o que custar.