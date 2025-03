Daniela Mercury e Tony Salles discutem em circuito de carnaval, em Salvador

Daniela Mercury e Tony Salles protagonizaram um desentendimento na madrugada desta terça-feira (4/3), no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. O episódio ocorreu quando o trio elétrico de Salles se aproximou demais do de Daniela, gerando um clima tenso entre os artistas.

Irritada, a cantora reclamou abertamente, interrompendo a música "Maimbe Danda" para direcionar críticas ao músico: "Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite, que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu bicho", disparou.

Em resposta, Tony Salles justificou a situação dizendo que seu trio elétrico estava atrasado e, para compensar o tempo perdido, precisou acelerar o trajeto. "A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas, às vezes, acabam segurando o percurso e atrasa", afirmou.

Tony Salles chegou atrasado no percurso e ficou apressando e colando no trio, pois ele precisava fazer show em outro camarote e no final quis culpar nossa rainha @danielamercury por sua falta de respeito. SURREAL! pic.twitter.com/B3yntq8Hgz

— Central de Fãs Daniela Mercury (@centraldefasDM) March 4, 2025

O músico também fez uma declaração de defesa: "Não é porque eu sou de uma banda de pagode, que eu sou periférico, que eu sou suburbano, que vão querer me desrespeitar, não. Aqui é Suburbana".

A troca de farpas só foi resolvida após o desfile de Daniela Mercury, que se despediu do público com um tom sarcástico: "Tchau, gente, acabou. Vão curtir Tony aí".

A reportagem do Correio entrou em contato com as assessorias de ambos os artistas e aguarda retorno.