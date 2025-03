Tony Salles pede desculpas a Daniela Mercury: "Vem cá, meu amor"

O discurso de Tony Salles ocorreu durante sua apresentação no bloco As Muquiranas. Após desculpar-se de Daniela, Tony foi aplaudido pelo público - (crédito: Reprodução/Youtube MacaGordo)

O cantor Tony Salles pediu desculpas a Daniela Mercury, nesta terça-feira (4/3), durante o desfile no circuito Osmar (Campo Grande - Avenida) do carnaval de Salvador. A mensagem de perdão se referiu a uma discussão pública que os dois tiveram na madrugada de terça.

"Daniela, venha aqui, meu amor. Eu tenho um carinho grande por você. Me perdoa pelo o que aconteceu ontem (segunda), não foi intencional", disse Tony Salles sobre o fato de seu trio "encostar" e atrapalhar o som do de Daniela, na apresentação da noite de segunda.

Leia também: Bloco Lagartixa Chorosa no carnaval do DF

"Nunca criaria um problema com você, Daniela. Em pleno 40 anos do axé music, nunca iria comprar briga com você", ressaltou o cantor. O discurso de Tony Salles ocorreu durante sua apresentação no bloco As Muquiranas. Após desculpar-se de Daniela, Tony foi aplaudido pelo público.



























Confusão

Daniela Mercury e Tony Salles protagonizaram um desentendimento na madrugada desta terça-feira, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. O episódio ocorreu quando o trio elétrico de Salles se aproximou demais do de Daniela, gerando um clima tenso entre os artistas.

Irritada, a cantora reclamou abertamente, interrompendo a música "Maimbe Danda" para direcionar críticas ao músico: "Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite, que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu bicho", disparou.

Em resposta, Tony Salles justificou a situação dizendo que seu trio elétrico estava atrasado e, para compensar o tempo perdido, precisou acelerar o trajeto. "A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam de uma explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas, às vezes, acabam segurando o percurso e atrasa", afirmou.

O músico também fez uma declaração de defesa: "Não é porque eu sou de uma banda de pagode, que eu sou periférico, que eu sou suburbano, que vão querer me desrespeitar, não. Aqui é Suburbana (região periférica de Salvador)".