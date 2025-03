Morre Klaus Hee, ex-Dominó, após batalha contra câncer 

Morreu nesta terça-feira (4/3), aos 50 anos, o cantor Klaus Alexandre Hee Lopes Fernandes , conhecido pelo sucesso da boyband brasileira Dominó nos anos 2000. De acordo com o que publicou nas redes sociais o produtor musical Ricky Colavitto, à época responsável pelo grupo, o ex-integrante “descansou” após travar batalha contra câncer.

O artista sofria com câncer de intestino, de onde retirou tumor maligno em 2023, por meio de cirurgia, conforme informa o portal Terra. O velório ocorre a partir das 23h desta terça, no cemitério Gethsêmani, em São Paulo — onde será também o sepultamento, a partir das 11h de quarta (5/3).

Formada em 1980, a boyband Dominó teve diversas formações, inclusive uma que continha o hoje apresentador Rodrigo Faro. Klaus passou a fazer parte do grupo somente em 2001, com a saída do integrante Rodrigo Phavanello, e seguiu até 2002. A então nova formação gravou o single La bomba, em espanhol.