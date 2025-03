De biquíni, Grazi Massafera aposta em clique ousado: "Pele saudável"

Grazi Massafera, atriz, botou o bumbum pra cima em um clique de biquíni, no último sábado (01) de Carnaval. Em outro registro, ela aparece em uma selfie mostrando o corpo todo e chocando com a barriga negativa.

"Grazi do céu, que corpo", "O magro musculoso é bonito demais", "Gata", "Linda! Simplesmente", "Que mulher, meu pai", "Perfeita", "Perfeição existe e a Grazi pode provar", "Corpo perfeito", "Deusa linda", "Lindíssima, que corpo definido está um lixo", dispararam.

Recentemente, a atriz relatou, com riqueza de detalhes, sobre os cuidados que mantém com a sua aparência. "Uma pele saudável e bem cuidada vai muito além das visitas regulares na minha maravilhosa dermatologista. Milagre é fantasia. Alguns cuidados fundamentais estão na nossa rotina sob nossa responsabilidade", comentou.

"E ela [dermatologista] incentiva isso, como beber água, melhorar a qualidade do sono, comer de forma saudável e consciente, exercício físico, evitar bebida alcoólica – parte tranquila pra mim -, mas tem a peste do açúcar. Assim qualquer procedimento será potencializado. Amo me cuidar. Tenho pele clara e sou uma jovem senhora cada vez mais consciente, amenizando paranoias e cuidando do meu bem mais precioso, que é minha saúde, sem deixar de aproveitar a vida equilibrando saúde e prazeres. Seguimos", disse.

