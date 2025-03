Atriz brasileira convidada para o Oscar 2025 conta bastidores do evento

A atriz ítalo-brasileira Isa Salmen, que recentemente fez uma participação importante e bilíngue em Mania de você, na Globo, foi a convidada especial da Elton John’s Pre and After Party Aids Foundation para representar o Brasil, como atriz latina, no Oscar 2025, em Los Angeles. A paulista marcou presença na grandiosa noite do cinema mundial, em que o longa nacional Ainda estou aqui, de Walter Salles, concorreu a três estatuetas, levando a de Melhor Filme Internacional, a primeira do pais na história.

Na cerimônia em si, Isa não participou, porque apenas os nomeados ao Oscar têm assento. Mas, como convidada especial, ela teve acesso ao tapete vermelho dos convidados — que é diferente dos indicados — e às festas pré e pós cerimônia, e assistiu a premiação com as atrizes do elenco de Ainda estou aqui Valentina Herzsage, Pri Helena e Luiza Kosovski.

Valentina Herzsage, Isa Salmen, Pri Helena e Luiza Kosovski no Oscar 2025 (foto: Arquivo pessoal)

"Há dois tapetes vermelhos: o A e o B. Os dois são muito exclusivos, mas o A só passa os indicados e aqueles bem famosões de Hollywood. Eu passei pelo B, dei entrevistas como atriz latina. Já na cerimônia em si, apenas os nomeados têm acesso, e nós fomos representados por Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles. A exceção foi Bruna Marquezine, que recebeu um convite da própria academia esse ano. outro lugar, longe dos indicados. Haviam outras atrizes famosas latinas presentes, todas torcendo pelo Brasil", contou Isa, ao Correio.

"Antes de de ir assistir com com o elenco, eu estava no hotel, do ladinho de Demi Moore e da Margaret Qualley, de A substância, e, depois, a gente foi para a After Party. Só que os celulares não são permitidos, é um esquema muito rigoroso de segurança e de privacidade. Depois, teve a festa da Madonna, que também estavam Mick Jagger, Leo Di Caprio, uma galera, mas onde também não é permitido celular, você tem que deixar o telefone", completa a atriz, que também marcou presença nas festas do filme Ainda estou aqui, mais reservada, apenas para a equipe do longa e amigos, como Alice Braga; da Elton John’s Foundation, com a presença do cantor pop; e da badalada Vanity Fair.

Quem é a atriz

Poliglota, Isa atuou no filme Duetto, uma coprodução entre Brasil e Itália, protagonizada por Marieta Severo, Luisa Arraes, Gabriel Leone e Michelle Morrone (da trilogia 365 dias). Na terra natal, Isa fez parte de projetos como Fim, do Globoplay, com roteiro da nominada ao Oscar Fernanda Torres, e de novelas como Mania de você e Fuzuê, na Globo, e Reis e Rainha da Pérsia, na Record. Recentemente, ela coprotagonizou o longa italiano L’educazione della Nonna, de Massimo Scaglione, ao lado de Anna Galiena, Nicola Siri, Carolina Elisabeta Gaudio e grande elenco. Em seguida, emendou em uma série para a HBO Espanha, chamada Vitória, com direção de Leonel Vieira e gravações entre Portugal e Espanha.