Laíla de todos os santos: o enredo que garantiu 15º título da Beija-flor

Foliões da escola de samba Beija-Flor se apresentam na segunda noite do Carnaval do Rio, no Sambódromo da Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)

Com desfile que marca a despedida de Neguinho da Beija-flor, a escola de samba Beija-flor de Nilópolis se consagrou como a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025. A agremiação garantiu o 15º troféu da história em apuração que ocorreu nesta quarta-feira (5/3), na Cidade do Samba.

A Beija-flor liderou a disputa com nota geral de 270 pontos, apenas um décimo à frente da segunda colocada, a Grande-Rio, com 269.9, e dois décimos da Imperatriz Leopoldinense, em terceiro, com 269.8.

Nesta edição, a nova campeã apostou em homenagem a Luiz Fernando Ribeiro Carmo, conhecido como Laíla, com o enredo “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os sambas”. O carnavalesco, 17 vezes campeão do Grupo Especial, morreu em 2021 por complicações da covid-19. Com a Beija-flor, foram oito títulos. O último trabalho do carnavalesco foi em 2020, pela União da Ilha.

O enredo da escola de samba destacou a religiosidade e a ancestralidade do carnavalesco. Laíla era candomblecista e tinha Xangô e Iansã como orixás de cabeça. As alegorias ainda destacam “o protagonismo do povo preto na construção da identidade histórico cultural do Brasil”. “Vamos celebrar os nossos ícones e transformar a Sapucaí em um verdadeiro terreiro”, escreveu a agremiação nas redes sociais.

Marcos da carreira também deram o tom do desfile. Na famosa ala das baianas, a Beija-flor criou a “Apoteose dos Cisnes”, referência ao carnaval em homenagem à cantora lírica Bidu Sayão, em que Laíla esteve à frente.

Homenagens também a quem deu um até logo para a avenida. O desfile marcou a despedida do lendário Neguinho da Beija-flor, intérprete da escola de samba há 50 anos. Neguinho e Laíla foram colegas de carreira e amigos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Alegorias

Na ordem abaixo, as alegorias do desfile saudaram Xangô, exaltaram o sincretismo religioso, celebraram o povo preto e exaltaram a genialidade do homenageado.

Abre-Alas: Xangô me guia.

Alegoria 2: “Ninguém Tem Mais Fé do Que Eu”.

Alegoria 3 - Sabedoria que Valida o Protagonismo da Negritude

Alegoria 4: Maestro Regente de Nossa Gente – a Perfeita Simbiose Entre o Erudito e o Batuque

Alegoria 5: Vem Comandar Sua Comunidade

Alegoria 6: O Cristo Preto Me Fez Quem Eu Sou

Samba-enredo

Confira o samba-enredo do carnaval da Beija-flor. Composição é de Romulo Massacesi, Junior Trindade, Serginho Aguiar Centeno, Ailson Picanço, Gladiador e Felipe Sena.

KAÔ, MEU VELHO!



VOLTA E ME DÁ OS CAMINHOS

CONDUZ OUTRA VEZ MEU DESTINO

TRAZ OS VENTOS DE OYÁ

AGÔ, MEU MESTRE

TUA PRESENÇA AINDA ESTÁ AQUI

MESMO SEM VER, EU POSSO SENTIR

FAZ NILÓPOLIS CANTAR

DESCE O MORRO DE OYÓ

BENEDITO E CATIMBÓ

O ALABÁ DOUM

TRAZ O TERÇO PRA BENZER

E A CIGANA PUERÊ

MEU EXU

DE COPO NO PALCO

SANDÁLIA RASTEIRA

NO CHÃO SAGRADO TODA QUINTA-FEIRA



O BRADO NO TAMBOR, FEITIÇO

BRIGOU PELA COR, CATIÇO

CORAGEM NA FALA SEM TEMER A QUEDA

O DEDO NA CARA, QUEM FOR CONTRA, REZA



VENCER, O SEU VERBO

GÊNIO DO OUVIDO PERFEITO

A TRANÇA NOS VERSOS

DIVINO E HUMANO EM SEU JEITO

QUERIA PAZ, MAS ERA BOM NA GUERRA

APITOU EM OUTRAS TERRAS, VIAJOU NAS ILUSÕES

DEU VOZ À FAVELA E A TANTAS GERAÇÕES

EU VOU SEGUIR, SEM ESQUECER NOSSA JORNADA

EMOCIONADA, A BAIXADA EM REDENÇÃO

CHAMA JOÃO PRA MATAR A SAUDADE

VEM COMANDAR SUA COMUNIDADE

ÓH JAKUTÁ... O CRISTO PRETO ME FEZ QUEM EU SOU

RECEBA TODA GRATIDÃO OBÁ, DESSA NAÇÃO NAGÔ



DA CASA DE OGUM, XANGÔ ME GUIA

DA CASA DE OGUM, XANGÔ ME GUIA

DOBRAM ATABAQUES NO QUILOMBO BEIJA-FLOR

TERREIRO DE LAÍLA MEU GRIÔ