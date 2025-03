Milton Nascimento agradece homenagem da Portela: "Dia mais feliz da vida"

Milton Nascimento foi homenageado no desfile da Portela, na madrugada desta quarta-feira (5/3), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A reverência marcou o fim da terceira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial carioca.

Antes de começar o desfile, o intérprete da escola, Gilsinho, cantou Maria, maria, uma das principais músicas de Milton. Ele foi acompanhado por todo o público presente no local.

O enredo da Portela no carnaval deste ano foi "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol". Milton entrou na avenida na última alegoria e foi saudado pelo público que assistia ao destile. A festa terminou por volta das 5h da manhã.

Nas redes sociais, o artista agradeceu a homenagem e disse que o momento foi "o dia mais feliz de sua vida". "Obrigado, Portela! Obrigado todo mundo, um beijo!", comemorou.

As escolas tiveram entre 70 e 80 minutos para se apresentar. As notas serão anunciadas na tarde desta quarta, a partir das 15h. A cerimônia ocorrerá na Cidade do Samba, na região portuária do Rio, onde também estarão os barracões das agremiações.