Ator famoso brinca com cãozinho dentro do metrô, mas tutora não o reconhece

Uma cena corriqueira, como um homem fazendo carinho em um cachorro no metrô não parece ser um fato surpreendente de início. A situação, contudo, rendeu um encontro com uma celebridade para a tutora do cachorro, chamada nas redes de Tay.

Vestido de suéter listrado, jeans e tênis, o homem que interagiu com o cãozinho foi filmado pela tutora e publicado na rede social TikTok com a legenda “homem aleatório acariciando meu cachorro parece estranhamente familiar.”

Após a postagem, a mulher se surpreendeu ao descobrir que o homem não era exatamente um estranho, mas sim o ator inglês Josh O'Connor.

Aos 34 anos, Josh deu vida ao rei Charles na série The Crown e contracenou com Zendaya em Rivais, Kate Winslet em Lee, e a brasileira Carol Duarte no longa italiano La Chimera.

"Querida, esse é o príncipe Charles!", respondeu uma usuária do TikTok. “Eu já ia achar que é uma fanfic pra eu casar com ele”, disse outra. “Seu cachorro tem um gosto impecável”, afirmou uma terceira.

