Fernanda Torres cancela participação no Desfile das Campeãs

Desde a virada do ano, Fernanda Torres não parou com a agenda de trabalho consequente do prestígio de Ainda estou aqui. Foi o cansaço da sucessão de compromissos que levou a atriz a recusar o convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de participar do Desfile das Campeãs, festejo carioca no sábado (8/3).

Fernanda seria homenageada no carnaval do Rio de Janeiro a convite de Paes e da comunidade. “Minha vida não para desde setembro. As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há seis meses e precisando parar”, afirmou Fernanda ao Gshow.

Apesar de apreciar o carinho, a atriz enfatizou que precisa descansar. No começo de janeiro, a equipe e elenco do longa viajaram para participar do Globo de Ouro (6/1), prêmio que Fernanda levou para casa. Em seguida, a atriz marcou presença no Oscar, o que rendeu a Ainda estou aqui o prêmio de melhor filme internacional.

Após o Oscar, Fernanda destacou que a prioridade agora é o descanso. "Combinamos ontem ir para uma casa de praia, numa rede, ver vídeo de culinária", brincou.

Selton Mello, que deu vida a Rubens Paiva, ainda pontuou que o elenco continuaria a divulgar o filme, mas Fernanda rebateu: "Não tenho mais como fazer maquiagem".