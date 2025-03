Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (6/3)

TEU LEVANTE PARTICULAR



Data estelar: Lua quarto crescente em Gêmeos.



Aquilo que tenhas atravessado na alma de tua garganta, porque evitaste expressar na hora do acontecimento, vai te atormentar o suficiente neste momento para que ponhas a boca no trombone, doa a quem doer, mas te sugiro que não percas a elegância, porque a mediocridade está sempre à espreita para culpar os que gritam e vitimizar os que são obrigados a ouvir o que não querem.



Rodar a baiana é preciso, mas que lindo é ver a baiana rodando a saia como dançarina poderosa, que comunica ao mundo sua presença e a faz valer, doa a quem doer, porque continua doendo na alma dos colonizadores, em suas versões modernas, que os oprimidos se levantem.



Enquanto o maior levante popular da história não acontece, faz tu teu próprio e particular levante.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Coisas boas acontecem o tempo inteiro, mas a maior parte dessas passa despercebida porque não se mostram com fanfarra, são coisas sutis, que alma só vai perceber com lucidez e transparência, com pureza de coração.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tenha em conta seus interesses particulares e os defenda, mas tenha em mente que as pessoas envolvidas também defenderão os delas, e o melhor a fazer nesse cenário será encontrar pontos em comum para negociar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Demonstre boa vontade e tome atitudes generosas e compassivas com as pessoas, porque essa compreensão sábia ajudará a aliviar cargas desnecessárias nos relacionamentos, promovendo entendimento e respeito mútuo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As boas coisas que você anda pensando e imaginando precisam ser amadurecidas antes de as manifestar, porque se forem ditas agora provavelmente as pessoas não as valorizarão, e ainda as criticarão também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O valor das pessoas que você articular para ficarem ao seu lado é o valor do caminho que todas vão trilhar juntas, consolidando interesses e visões a longo prazo. É uma longa e deliciosa caminhada. Em frente com tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

E a sorte sempre sorri em algum momento, só que o faz quando parece que está indo tudo para o brejo. Se a sorte sorrisse quando tudo está indo muito bem, a alma não a perceberia, acharia tudo dentro da normalidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure apostar com entusiasmo nas visões a longo prazo que ocorrerem a você nestas horas, porque apesar de parecerem loucas demais, e irrealizáveis, mesmo assim produzem um fervor que vale a pena experimentar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A generosidade há de ser sincera, isto é, sem segundas intenções, porque se houver algumas dessas não mereceria ser chamada de generosidade, seria apenas uma negociação sedutora. Cada coisa em seu devido lugar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O valor das pessoas com que você anda será também a medida do seu valor, inclusive contando nessas pessoas aquelas que você considere adversárias. A alma precisa ter bons adversários, e não gente mequetrefe.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As potencialidades que sua alma enxerga são apenas sementes, nada além disso, e podem, ou não, serem cuidadas para que germinem futuramente. Evite se iludir com que as potencialidades significam tudo. Não é assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dentre todas as opções disponíveis selecione aquelas que produzirem alegria em você e descarte sumariamente as que provocarem ansiedade e preocupação. Hoje não é dia de você se obrigar a absolutamente nada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Finalize o que estiver em andamento para ficar livre para novas aventuras. Agora é um ótimo momento para separar o passado do futuro e você continuar sua saga entre o céu e a terra, que é para isso que você nasceu.