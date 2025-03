Noiva de cantor de rock morre ao cair de cruzeiro após briga de casal

A noiva do cantor Taime Downe — vocalista da banda americana de hard rock Faster Pussycat —, Kimberly Burch, de 56 anos, morreu ao ca ir de um cruzeiro em que estava com o companheiro. Conforme a mãe dela contou ao portal TMZ, em notícia publicada nesta quarta-feira (5/3), a mulher teria caído após uma briga que teve com o artista. O corpo continua desaparecido.

A corporação confirmou que, de acordo com relatórios preliminares, “a vítima teria discutido com o noivo e, infelizmente, pulado no mar” pouco depois das 22h de domingo (2/3), primeiro dia de viagem.

No dia do episódio, ela havia publicado uma foto ao lado do noivo, indicando chegada ao cruzeiro e marcando a banda do companheiro. A última publicação do vocalista também é com Burch, a quem chama de “melhor metade” no Dia dos Namorados, celebrado em 14 de fevereiro nos Estados Unidos. Segundo a família dela, eles estariam juntos há cerca de seis ou sete anos.