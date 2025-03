Prepare o balde: cinemas de Brasília fazem dia da pipoca

Celebrado em 11 de março, o dia da pipoca vai receber ações especiais nas redes de cinema de Brasília, Cinesystem e Cinemark. Com opções diferentes em dias distintos, os cinemas brasilienses convidam o público a se esbaldar na iguaria das salas escuras.



Com sessão especial e pipoca gratuita, o Cinesystem vai oferecer, em 11 de março, recarga de pipoca por R$ 1 durante todo o dia, além da Sessão Pipoca, às 19h30 com o filme Uma Advogada Brilhante, comédia brasileira com Leandro Hassum. Nela, todos os clientes da sessão terão direito a uma pipoca grande gratuitamente. Os clientes também ganham, na compra de qualquer tamanho de pipoca ou combo neste dia, exceto na sessão especial, o direito a mais uma pipoca com preço promocional.

No dia 16 de março, a rede realiza a promoção Traga seu Balde, no Cinemark, que permite que o público leve um recipiente de sua preferência, desde o balde colecionável do seu filme favorito até um recipiente inédito, em um cinema da rede para encher com até 10 litros de pipoca por R$ 19.

A promoção será a primeira ação do gênero feita pela rede no Brasil. Uma ação similar foi febre entre o público nos Estados Unidos, levando centenas de pessoas às mais diversas embalagens para serem abastecidas com o tira-gosto. No Brasil, qualquer balde está liberado, desde que esteja higienizado, seja impermeável, caso o cliente queira manteiga na pipoca, e seja adequado ao consumo de alimentos.

A campanha não oferece refil, ou seja, não garante reabastecimento fracionado dos baldes, apenas de forma única. Além disso, apenas a pipoca salgada está inclusa na promoção, as opções doces não participam. Caso o cliente leve um recipiente menor que os 10 litros, ele será preenchido até sua capacidade máxima.

Dia da Pipoca Cinesystem

Recarga de pipoca a R$ 1 durante todo o dia 11/03, além da Sessão Pipoca, com pipoca grande gratuita para todos os clientes.

Traga seu Balde - Dia da Pipoca no Cinemark

A compra e retirada será no domingo (16/3), com venda em todos os canais da rede, por R$ 19 até o limite de 10 litros de pipoca salgada. A promoção é válida em todas as unidades padrão da Cinemark.