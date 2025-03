Dramaturgo brasiliense faz vaquinha para produzir peça inspirada em mitos

O espetáculo Um lapso de ouro e vinho, de James Fensterseifer, iniciou uma campanha de arrecadação de recursos monetários para a realização do projeto. A peça, que acontece de 11 a 13 de abril no Teatro Ribondi do Espaço Multicultural Casa dos 4, às 20h, tem Denis Camargo, Hugo Leonardo, Daniel Landim, Iury Persan e Bárbara Lima na montagem de um conto do livro Mitos menosprezados (Vol. 1), de mesmo autor.

A peça é a primeira encenação de um dos textos mitopoéticos do diretor e dramaturgo James Fensterseifer, onde o sátiro Sileno (Hugo Leonardo), Dioniso (Daniel Landim) e o rei Midas (Denis Camargo) vivem uma divertida aventura que aborda as aspirações humanas e as incoerências da vida. Na história, Midas conduz Sileno e Dionísio ao Deus do vinho e recebe uma recompensa, dando origem ao famoso mito “toque de Midas”, que transformava em ouro tudo o que tocava.

Para Fensterseifer, o espetáculo reflete “um pouco sobre a ganância humana, sobre a nossa vontade cega de enriquecer e não pensar na saúde, por exemplo, que se você tocar em tudo virar ouro, você não vai conseguir nem comer, porque você toca na comida, ela vira ouro”.

A campanha tem como meta arrecadar R$ 5 mil até 25 de março. Caso contrário, o valor arrecadado será devolvido para os apoiadores. A verba angariada será usada na produção e manutenção da temporada do espetáculo, ou seja, cobrirá os custos relativos à criação e confecção de cenário, figurino, trilha sonora, material gráfico, e outras despesas necessárias. Além da opção de apoiar com qualquer valor sem recompensa, a ação também oferece seis opções com valores pré-determinados, que vão de R$ 15 a R$ 500, e com recompensas especiais, desde um agradecimento nominal nas mídias sociais do projeto até convites gratuitos e o nome do contribuinte no banner da peça.

O autor explica o porquê da peça não contar com apoio de editais de cultura: “na realidade então, a ideia não veio de não ter [o apoio], a ideia veio de que nós como artistas sentimos que era um momento de fazer esse espetáculo, independente de ter dinheiro ou não”.Ee complementa: “somos pessoas do ofício teatral e vimos que esse texto era muito interessante, aí resolvemos montar, começamos a ensaiar e percebemos que ia dar um espetáculo muito bom”.

A campanha está disponível na plataforma Benfeitoria e leva como título o nome da própria peça. Até o momento da publicação, a ação já tem 91% da meta atingida, com contribuição de 51 pessoas.



Um Lapso de Ouro e Vinho

De 11 a 13 de abril, no Teatro Ribondi do Espaço Multicultural Casa dos 4 - SCLRN 708 Bloco F, às 20h. Indicado para maiores de 14 anos.