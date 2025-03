Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii é uma aventura inusitada e maravilhosa

A Sega traz mais um capítulo da sua saga Yakuza, agora no auge da sua versão mais galhofa possível, voltando a utilizar o Havaí como cenário para a nova história, que traz um antigo conhecido dos fãs de volta ao protagonismo. Goro Majima, um vilão da saga Yakuza, que ganhou os corações dos fãs conforme os jogos foram saindo, recebendo seu título exclusivo, e assim como Ichiban Kasuga, o novo protagonista da franquia, Majima foi parar no meio do Havaí.

Goro aparece naufragado em uma ilhota no meio do arquipélago, Ilha Rich, sem memórias ele é encontrado pelo garoto, Noah Rich que juntamente com seu pai, Jason Rich, o acolhe. O yakuza então se depara com piratas aterrorizando a ilha, o menino avisa que eles vêm de um lugar chamado Madlandis. Após enfiar a porrada em todos os inimigos, o yakuza descobre um barco aportado na ilhota, então ele decide enfrentar o capitão e tomar seu navio e deixar finalmente a ilha. Depois de um combate contra o cozinheiro da embarcação, Masaru, Majima encontra o líder do navio, Jack, o Colecionador. Quando alcança a vitória, o yakuza dá a si o manto de capitão pirata e decide ir atrás de elementos do seu passado se jogando no mar para encontrar suas memórias.

Combate na terra e no mar

O Ryu Ga Gotoku Studio já confirmou que vai manter o combate clássico da série nos jogos que não forem compor a linha principal de Yakuza. (foto: Divulgação/Sega)

A série Yakuza é famosa pelo seu estilo de brigas, onde a técnica é substituída pelo estilo mais visceral de uma luta de rua. Enquanto o protagonista era Kazuma Kiryu e boa parte da história ainda era no Japão, os diferentes estilos de briga que o personagem possuía eram um poderoso chamariz da saga, com as diferentes execuções usando o cenário servindo como um júbilo de violência. Depois que a saga se tornou Like a Dragon, o jogo se voltou para outro gênero, igualmente famoso no Japão, o RPG japonês, com os turnos, com personagens tendo funções específicas, como aguentar dano ou curar aliados, essa mudança angariou muitos novos fãs.

Nessa nova interação, os veteranos foram os felizardos com Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, voltando ao combate das origens da saga, trazendo dois estilos de luta para Goro Majima que podem ser melhorados conforme o jogador recebe recompensas durante as missões. Com dois botões de ataque, um forte e um fraco, um botão para desviar, um para defender, esse último que inclusive foi o que eu menos utilizei durante o combate. Um mais dinâmico, enquanto o outro mais focado no dano, com o primeiro tendo uma habilidade que Goro se multiplica, podendo atacar diversos inimigos ao mesmo tempo, ou focar seus golpes em um só. A maioria dos jogadores já acostumados com o sistema antigo da saga, mencionaram que o novo título é mais fácil que os demais yakuza, para quem apenas jogou a era RPG do gênero, deve também sentir muito o peso da diferença de jogabilidade. Não é difícil se adaptar, mas o certo é ter em mente que melhorar as habilidades conforme o jogo fluiu é essencial para não sofrer nos combates.

A maior novidade do jogo e para a série na totalidade, foi o combate de navio, o Goromaru é o barco liderado pelo pirata yakuza, ele é o principal método de transporte ao longo do mapa. Inicialmente, pode ser confundido com uma jogabilidade na pegada de jogos como Assassin 's Creed e Skull and Bones, contudo, existem pontos que trazem um diferencial significativo para os demais barcos no mundo dos jogos. O Goromaru possui diversas mecânicas, como o combate e alto mar, utilizando os canhões de cada lado do barco através dos gatilhos do controle e de forma bem moderna, metralhadoras como arma básica para destruir barcos inimigos. A movimentação no mar também é melhorada pelos túneis de vento no mapa que auxiliam o barco a velejar e pelo impulso, o qual é um turbo de curta duração, que tem um limite de tempo para carregar.

Existe ainda uma mecânica de largar o leme, que serve tanto para conversar com os personagens a bordo do barco, quanto uma última tática de combate, o jogo fornece um lançador de foguetes para Goro, que o deixa mirar em barcos inimigos e o atingir com os explosivos.

Exploração

As batalhas navais são um dos grandes acertos do jogo, utilizando mecânicas que já acertaram em outros títulos e adicionando o toque japonês na jogabilidade. (foto: Divulgação/Sega)

O jogo conta com algumas ilhas, para chegar nelas, você deve ir ao farol mais próximo e usar a viagem rápida para ir à ilha seguinte. O mapa marca pontos de interesse com um baú, ao desembarcar naquela região uma missão de expedição começa, o jogador então deve escolher os membros da tripulação que vão acompanhá-lo, com limite de 4 personagens. Vale ressaltar que cada um desses personagens tem um nível próprio e vão evoluindo conforme expedições terminam com sucesso ou assim que batalhas navais são finalizadas.

Nas expedições, Majima e seus aliados devem enfrentar uma quantidade de inimigos, incluindo alguns mais fortes, com medidores de vida equivalentes a chefes, os quais são um pouco mais difíceis que inimigos comuns, tendo golpes que não podem ser defendidos. Depois que o jogador consegue derrotar todos e é premiado com algum tesouro, com alguns deles servindo inclusive como itens que melhoram seus status de personagem.

Trilha e Gráfico

Entre as habiliades de Majima, no combate ele pode utilizar um poder especial em que se multiplica para acabar com seus inimigos. (foto: Divulgação/Sega)

Diferente dos demais jogos que trazem a temática de pirata, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii aposta em uma música menos clássica, com direito a pop e música eletrônica misturada na trilha sonora. O jogo inclusive finaliza seu primeiro capítulo com uma abertura megalomaníaca no melhor estilo musical, e dá para ver de longe que os atores se divertiram muito fazendo a cantoria do ato.

A trilha permanece um acerto, porém, apesar dos últimos três jogos terem sido lançados para a nova geração, o gráfico ainda sofre em mostrar detalhes exclusivos dos consoles mais potentes, o maior aval disso é que os jogos continuam saindo para a geração anterior ao PlayStation 5 e o Xbox Series X|S, a hipótese é que a Sega e o estúdio principal do jogo, Ryu Ga Gotoku Studio, responsável pela saga, queiram abranger mais público. O que infelizmente acaba diminuindo a qualidade visual do jogo, não é nada que revolte, ainda assim, os detalhes são bem-feitos e as animações também, mas não chegam perto de outros títulos da nova geração.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC

*Esta análise foi feita com uma cópia enviada pela Sega Brasil para PlayStation 5