Monster Hunter Wilds preserva elementos da franquia e inova na medida certa

A caçada continua! O RPG de criaturas gigantes da Capcom está de volta com um título poderoso para a nova geração: Monster Hunter Wilds. A novidade pega muitos elementos de Monster Hunter World e evolui a franquia de um jeito pontual.



Para quem quer entender a saga, você é um caçador de monstros, onde um humano vive em um mundo repleto de criaturas gigantescas, algumas dóceis e outras nem tanto. Inclusive na construção de criaturas, a criatividade reina nos monstros da franquia, misturando diversos elementos de animais reais para gerar novos seres.

As armas e armadilhas são essenciais para enfrentar as criaturas da forma mais eficiente possível. (foto: Divulgação/Capcom)

Nele, você deve se preparar no acampamento, comprando itens para fabricar equipamento para causar mais dano, arremessáveis para causar dano elemental nas criaturas, ou poções para se curar durante o combate. A segunda parte é o rastreamento do bicho, – no primeiro capítulo do jogo essa parte praticamente não existe, mas na franquia como um todo ela aparece mais frequentemente – o caçador analisa marcas, pegadas e fezes da criatura que está sendo caçada. E a parte final é o combate contra a criatura, e assim como todo bom RPG, você sempre tem um espadão para bater em alguém.

A seleção de armas em Monster Hunter Wilds é a mesma para aqueles que conhecem os equipamentos de Monster Hunter World. O jogo conta com 14 armas, entre elas as costumeiras de RPG clássicos, como a Espada Grande, o Arco e Flecha, a Espada e Escudo e o Martelo. E outras completamente diferentes dos demais RPGs, como instrumento musical e instrumento de combate, o Berrante de Caça, semelhante a um saxofone gigante, ele serve para atacar tanto fisicamente quanto com o barulho que é produzido pelo instrumento, inclusive foi minha arma no beta do jogo. Mais uma que é bem chamativa é Glaive Inseto, uma lâmina de duas pontas que vem acompanhada de um besouro gigante que dá golpes separados do ataques feitos pelo caçador. E por fim, uma das mais diferentes armas do jogo são as armas que se transformam, tanto o Transmachado, quanto a Lâmina Dínamo se transformam em armas maiores que dão mais dano, mas diminuem sua mobilidade.

No jogo, assim que o prólogo acontece, ele faz um questionário perguntando sobre o estilo de jogatina da sua preferência, sendo a distância, corpo-a-corpo ou misturado. Mas ele não te obriga a ficar com a arma que ele recomenda, inclusive ele estimula a troca caso o jogador queira. No acampamento é possível fazer novas e melhoradas versões das armas com os itens coletados dos monstros derrotados, o que abre uma seleção enorme de variedade para tornar o caçador mais forte para a próxima caçada.

As armas tem sempre mecânicas únicas, o jogador pode ter até duas em seu inventário, nas armas corpo-a-corpo é essencial afiar as lâminas conforme a luta se desenrola, já que elas vão se desgastando à medida que a luta progride, uma barra marca a durabilidade da lâmina, ela tem três cores, verde, amarelo e vermelho, que sinalizam seu desgaste, e isso influencia o dano dado nos monstros. O mesmo vale para armas a distância, só que no caso de munição.

Personalização e Multiplayer

O Amigato é o parceiro fiel do caçador, pronto para ajudar com o que for necessário. (foto: Divulgação/Capcom)

Os jogos asiáticos mais uma vez surpreendem com sua capacidade de customização, assim como outro jogo da casa, Dragon 's Dogma 2, Monster Hunter Wilds também permite uma infinidade de opções na personalização de personagem. Assim como para o principal ajudante do personagem, o Amigato que carrega uma arma própria e que pode curar o jogador sem necessariamente ele ter de ativar o item na roda equipamentos.

Monster Hunter Wilds ainda conta com duas formas de “assistência”, para aqueles que estão passando dificuldades com os monstros gigantescos ou simplesmente querem encerrar a caçada mais rápido, existe a ferramenta de S.O.S ou o Multiplayer para jogar com amigos, lembrando que os itens ao fim da caçada serão divididos entre todos, até no caso da CPU ajudar também, sendo assim, talvez compense mais para aqueles que querem construir todos os equipamentos que precisam de recursos de um monstro específico, caçarem sozinhos.

Seikrets

Os seikret são uma adição mais que essencial ao jogo e são importantes dentro e fora do combate. (foto: Divulgação/Capcom)

Um elemento que foi adicionado em Monster Hunter Wilds e que o próprio Monster Hunter World já flertava com essa ideia, são as montarias, as criaturas conhecidas como Seikrets, que parece um lagarto bípede, similar há um velociraptor de Jurassic Park, só que com mais semelhanças de pássaro, incluindo as penas e um bico. Com ele, o jogador pode atravessar o mapa muito mais rápido, e o animal não é só dinâmico em movimentação terrena, em certas alturas, o Seikret abre seus pequenos bracinhos, revelando um curto par de asas para planar até o chão. A montaria também pode escalar e pular livremente, o Seikret pode até auxiliar no combate, como os animais gigantes tem reações próprias, tanto ficando mais violentos, como resolvendo recuar se estão feridos ou machucados, com a montaria você pode persegui-los até o próximo ponto de combate, e com ajuda do Seikret escalar as costas da criatura gigantesca dando golpes críticos para levar a batalha.

Monster Hunter Wilds chega no dia 28 de fevereiro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

*Essa análise foi feita com uma cópia enviada pela Capcom Brasil para PlayStation 5