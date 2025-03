Com Rayssa Leal, Activision anuncia novo Tony Hawk

Após um anúncio misterioso que começou em Call of Duty, a Activision confirmou que fará mais um remake da clássica franquia de esportes radicais, Tony Hawk 's Pro Skater 3+4 é o próximo projeto do estúdio. Não só isso, mas a “Fadinha do Skate”, a esportista Rayssa Leal vai estar no jogo, assim como diversos novos skatistas serão integrados nesta nova versão.

Confira o trailer:

Ao som de Ace of Spades do Motorhead, o novo e radical jogo da franquia prometeu não só as lendárias pistas antigas, vistas no clássico de PlayStation 2, mas também novas adições de cenários para o jogador arriscar as maiores e mais absurdas manobras do esporte radical. Tony Hawk 's Pro Skater 3+4 ainda vai contar com um multiplayer online para até 8 jogadores simultâneos e assim como o anterior deve possuir também um modo cooperativo local.



Além de confirmar Rayssa Leal no elenco, outro conhecido do mundo dos games também vai fazer muitas manobras de skate por aí, o Doom Slayer da saga DOOM, assim como um dos inimigos, o Revenant, serão personagens jogáveis para os compradores da edição deluxe do jogo.



Lembrando que o último título da franquia, Tony Hawk’ s Pro Skater 1+2 ainda trouxe uma trilha sonora de um dos expoentes do skate no Brasil, a banda Charlie Brown Jr. com Confisco do álbum Preço Curto, Prazo Longo de 1999 fazendo parte da seleção de músicas do jogo. O que foi obra também de um forte movimento da internet pela participação da banda no jogo, e agora com essa atenção voltada para o Brasil a Activision com certeza quer agradar os fãs nacionais.

Tony Hawk 's Pro Skater 3+4 chega em 11 julho para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.