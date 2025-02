Mortal Kombat: T-1000, de "O Exterminador do Futuro" chega em breve ao jogo

A Warner Bros. Games revelou, neste domingo (23/2), um novo trailer de Mortal Kombat 1: Reina o Kaos, que mostra mais do gameplay do lutador convidado da DLC, o Exterminador T-1000, o personagem deve chegar em 18 de março.

Com a voz e rosto do ator Robert Patrick, o assassino cibernético feito em metal líquido do filme O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991) utiliza um conjunto de movimentos mortais que permitem que o protótipo avançado mude de forma e crie organicamente armas perfurantes.

O T-1000 se juntará ao elenco de Mortal Kombat 1 em 18 de março como parte do período de acesso antecipado para quem adquiriu a expansão Reina o Kaos, seguido de disponibilidade geral para compra em 25 de março.

O vídeo também apresenta um vislumbre da Senhora Bo, a nova Lutadora de Parceria da DLC que pode ajudar durante as partidas com uma variedade de movimentos de suporte. A Senhora Bo estará disponível como uma atualização de conteúdo para todos os proprietários da Expansão Mortal Kombat 1: Reina o Kaos, Mortal Kombat 1: Pacote Reina o Kaos e Mortal Kombat 1: Koleção Reina o Kaos, sem custo adicional, ou por meio de compra em 18 de março.

Mortal Kombat 1: Reina o Kaos está disponível para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.