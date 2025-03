Após criar perfil na plataforma Privacy, MC Livinho abre o jogo e revela se vai publicar nudes

Após criar um perfil na plataforma Privacy, MC Livinho veio a público esclarecer rumores sobre o tipo de conteúdo que pretende compartilhar no site +18. A especulação ganhou força depois que Fernanda Campos, conhecida por seu conteúdo adulto e relação polêmica com Neymar Jr, sugeriu que gravaria um vídeo com o cantor. No entanto, Livinho negou categoricamente a informação.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram nesta segunda-feira (10), o funkeiro afirmou que a criação do perfil na Privacy tem como objetivo apenas estreitar a relação com os fãs, oferecendo conteúdos exclusivos dos bastidores de sua carreira. "Criei essa conta para compartilhar momentos dos bastidores, dos meus clipes, shows, futebol e boxe. Lá, ainda tem um chat onde posso conversar diretamente com quem me acompanha", explicou.

Leia também: MC Livinho relata ter sofrido preconceito da família por ser funkeiro

Sobre os rumores de que publicaria conteúdo adulto, Livinho foi enfático. "Essas histórias que inventaram são mentirosas. Eu tenho princípios, sou um cara de família e respeito minha arte. Meu foco é a música e é isso que ofereço ao meu público", destacou. Ele ainda ironizou: "Um chocotone desses se prestaria a isso? Não mesmo."

O cantor também criticou a disseminação de informações falsas e alertou sobre medidas legais contra quem propaga boatos. "Quem fala o que não deve, está sujeito a responder na Justiça", afirmou, indicando que considera um possível processo contra Fernanda Campos.

Com isso, MC Livinho deixa claro que, embora esteja ativo na plataforma adulta, o conteúdo será focado em sua vida profissional e momentos de lazer, sem qualquer relação com produções íntimas.

