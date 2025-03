Youtuber forma trisal com namorada e sogra: "Não fazemos sexo juntos"

O criador de conteúdo Nicolas Hunter, conhecido no YouTube como Nick Yardy, afirmou, em entrevista ao portal britânico Daily Mail, que mantém relacionamento a três com a namorada e a mãe dela. Segundo o youtuber, que tem mais de 3 milhões de inscritos na plataforma de vídeos, a união peculiar ocorre há quase dois anos e, embora eles durmam na mesma cama, não fazem sexo ao mesmo tempo.

Nick, 29 anos, havia compartilhado nas redes sociais, no mês passado, uma publicação em que anunciava que a também criadora de conteúdo Jade, 22 anos, e a mãe dela, 44, estavam ambas grávidas de filhos dele. A matéria do Daily Mail publicada na última quinta-feira (6/3) buscava, portanto, entender a situação, que foi desmentida em parte.

Apesar disso, de acordo com o youtuber, o trisal com mãe e filha é verdadeiro e as duas mulheres são parceiras românticas dele. Ele demonstrou estar aberto a transformar a mentira da gravidez em verdade algum dia.

“Elas são, na verdade, mãe e filha, e nosso envolvimento um com o outro é real”, disse. “Só que elas não estão realmente grávidas. Pelo menos não ainda.” Depois, disse que o vídeo “se tornou tão viral” que ele e as duas companheiras “quase” querem “tentar de verdade na próxima vez”.

Com o tempo, portanto, a sogra passou a morar com o casal, com quem criou “acordo de união estável”, conforme conta Yardy em um vídeo no próprio canal do YouTube. Os três mantêm uma conta bancária conjunta e, embora durmam na mesma cama, têm limites estabelecidos: “Não fazemos sexo juntos, mantemos as coisas separadas”. O youtuber diz que normalmente separa sábados para Dani e domingos para Jade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular