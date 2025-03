Andressa Urach vai se candidatar a deputada para lutar por "gays e garotas de programa"

Andressa Urach revelou que planeja disputar uma vaga como deputada nas próximas eleições. Aos 37 anos, a modelo e influenciadora usou seu perfil no Instagram para anunciar sua intenção de representar grupos que, segundo ela, são marginalizados pela sociedade.

"Estou pensando em me candidatar no ano que vem para defender os direitos dos gays, das garotas de programa, das mulheres e de todos que enfrentam preconceito em uma sociedade que ainda é machista e hipócrita", afirmou Urach.

Conhecida por seu trabalho como criadora de conteúdo adulto, Andressa garantiu que não será abalada por eventuais críticas. "Vão ter que me engolir. Vou estar lá no plenário lutando pelas put*s, pelos travestis, pelos gays, pelas mulheres e pelo povo", destacou. Ela também reforçou sua trajetória de superação: "A mamãe veio do zero".

Com esse posicionamento, Andressa Urach sinaliza sua disposição em levar para a política a defesa das causas que considera urgentes e necessárias, buscando dar voz a quem, segundo ela, ainda enfrenta discriminação e exclusão. A musa, no entanto, ainda não tem um partido definido para se filiar. "Queria participar de algum partido político que fosse centro, não fosse nem direita e nem esquerda, que eu pudesse fazer os meus projetos de lei sem ninguém ficar interferindo", disse ela.

